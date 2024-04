Nowatorskie leczenie migotania przedsionków. Lubelscy lekarze pionierami w kraju

Pierwsze dwie operacje zostały wykonane 24 kwietnia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Nowatorska technika posłuży w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków. Lekarze wskazują, że to schorzenie jest najczęstszą postacią arytmii wśród polskich pacjentów oraz największym wyzwaniem dla współczesnej kardiologii.

- Mamy do czynienia z epidemią migotania przedsionków. To się wiąże w sposób nieunikniony z postępem medycyny i z wydłużeniem naszego czasu życia. Tych chorób, których nie było tak dużo, a dotyczą osób starszych mamy teraz więcej. To jest z populacyjnego punktu widzenia szalenie ważne – podkreśla dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, kierownik Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK Nr 4.