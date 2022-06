Dwa tygodnie z jogą w Lublinie. Zajęcia dla chętnych i bicie rekordu Polski

Organizatorzy zapraszają codziennie na godz. 18. W zajęciach prowadzonych przez specjalistów będą mogli wziąć udział wszyscy chętni, szczególnie do udziału zachęcani są początkujący i ci, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z jogą. Uczestnicy spotkań nauczą się lepiej pracować z ciałem i oddechem.



- Zajęcia będą składać się z ćwiczeń oddechowych, praktyki hatha-jogi oraz głębokiej relaksacji - wymieniają organizatorzy i dodają, że ćwiczenia pomogą zmniejszyć ból kręgosłupa oraz stres.



Ci, którzy będą na wszystkich 13 zajęciach i przyprowadzą ze sobą jak największą liczbę osób, mogą liczyć na upominki.



Finał akcji zaplanowano na 2 lipca na Placu Litewskim. Od godz. 10 odbywać się będzie specjalne wydarzenie, czyli Piknik z Jogą.



- Planujemy na jeden dzień zamienić Plac Litewski, znajdujący się samym centrum miasta, w piknikową przestrzeń jogi, relaksu, zabawy, jak również inspiracji do naturalnego i zdrowego życia - podkreślają inicjatorzy projektu.



Zainteresowani odkryją techniki relaksu i wyciszenia, będą mogli ponadto nauczyć się automasażu, pranajamy, akupresury i innych prozdrowotnych aktywności.



O godz. 10.30 odbędzie się próba pobicia rekordu Polski w największej lekcji jogi. Warto więc wziąć udział w wydarzeniu bez względu na stopień zaawansowania. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą mat do jogi.



Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach artystycznych i kulinarnych, będzie też eko strefa dla najmłodszych i ich rodziców. Wydarzenie zwieńczy "Koncert dla Pokoju" w wykonaniu ukraińskiej grupy Atmasfera.



Formacja korzysta z kolekcji ponad 16 instrumentów muzycznych. W 2012 roku zostali okrzyknięci najlepszym zespołem amerykańskiego portalu "Musical Discoveries". Grają wolrd i indie music.