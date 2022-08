Trwają zgłoszenia do projektu Land Art na granicy

0 A A

(fot. materiały nadesłane)

Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają do udziału w projekcie edukacyjnym Land Art na granicy. To propozycja dla osób zainteresowanych sztuką i naturą. Zgłoszenia trwają do 22 sierpnia.

