"W obiektywie sztuki". Fotografie Tadeusza Rolke w CSK

Urodzony w 1929 roku w Warszawie artysta uchodzi za czołową postać polskiej fotografii. Wybitny fotograf ma w swoim dorobku m.in. współpracę z niemieckimi czasopismami, takimi jak "Spiegel" czy "Die Zeit". Jego prace wystawiane były w Polsce i zagranicą, m.in. w Paryżu, Pekinie czy Sao Paulo.



- Bogate archiwum fotograficzne artysty to materiał na niezliczoną liczbę wystaw, a każda z nich to odrębna opowieść. W tym wszechstronnym dorobku odnajdujemy zarówno fotografię reportażową, jak i kreacyjną: artystyczną, mody, reklamową czy portretową - podkreślają organizatorzy wystawy.



Ekspozycja w CSK to zarazem powrót artysty do Lublina, miasta swoich studiów na wydziale historii sztuki KUL. Na wystawie znajdą się prace powstałe od lat 50. XX w. do dziś.



Wystawa będzie czynna do 10 września. Bilety: 3/5 zł. W niedziele ekspozycja bezpłatna.