Festiwal Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program wydarzenia:

Spektakle:



„ARCADIA” (Teatr KTO), 16 maja o 20:30, plac Teatralny w Lublinie

Jest to opowieść o życiu i wszystkich jego etapach. Dzięki impresyjnym obrazom, pełnym ruchu, kolorów i dźwięków możemy na chwilę zwolnić i dostrzec to, co jest naprawdę ważne. Momentami robi się śmiesznie, a momentami nostalgicznie. Nowoczesność podkreślona choreografią, minimalistyczną scenografią (9 ławek) i różnorodną gatunkowo muzyką (m.in. Dead Can Dance, Stevie Wonder, Doris Day, aranżacja popularnej piosenki żołnierskiej „Rezerwa” skomponowana przez Janusza Grzywacza, wreszcie aria z „Madame Butterfly”) zetknie się z typowym dla Jerzego Zonia klimatem lat 50. i 60. Wstęp wolny.

„Cztery dobre powody by rzucić wszystko w cholerę” (Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu), 17 maja o 19:00, Sala Operowa CSK

Norbert Rakowski, w swoim przedstawieniu, przypomina, że mamy tylko jedno życie, z ograniczoną liczbą poranków i wschodów słońca. Skończoną liczbę dni i okazji do doceniania codzienności. Dlaczego tak często tkwimy w miejscach, w których nie możemy rozwijać swojego potencjału? Skąd w nas lęk przed zmianą? Bilety w Kasie CSK oraz na bilety.csklublin.pl.

„Calineczka” (Teatr Ludowy w Krakowie), 18 maja o 16:00, Sala Operowa CSK

Jedna z najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena. Niezwykle ważna opowieść o odwadze bycia sobą, o nieuleganiu modom i trendom, o akceptacji i przyjaźni. „Calineczka” to opowieść o dojrzewaniu, rozbudzaniu własnej tożsamości a także o tym, że nikt nikomu nie powinien układać życia. Fantazyjne kostiumy, muzyka i światła. Bilety w kasie CSK oraz na bilety.csklublin.pl.

Festiwalowy Cykl Filmowy

„Nigdy tu już nie powrócę”, reż. Tadeusz Kantor, 7 maja 2024 o 19:30, Kino CSK

Zaliczone do Złotej Setki przedstawienie to swego rodzaju spektakl w spektaklu. Symboliczna podróż przez zakamarki pamięci osobistej reżysera, spotkanie z widmami przeszłości i postaciami z niegdysiejszych przedstawień odbywa się w podrzędnej knajpie, gdzieś na pograniczu jawy i snu.

„Replika”, reż. Józef Szajna, 8 maja 2024 o 19:30, Kino CSK

Na środku sceny zwalisko śmieci i odpadków. Szmaty, rury, papiery, koła, plastyk, zniszczone buty, makabrycznie zdeformowane manekiny. Wszystko przysypane grubą warstwą ziemi. Nagle z nieruchomego kopca wydobywa się jakaś ręka. Za chwilę w ślad za ręką z hałdy odpadków wyłania się człowiek w workowych łachmanach, krótko ostrzyżony, pokryty bandażami, o trudnej do określenia płci... - tak zaczyna się słynny spektakl Józefa Szajny.

„Pętanie”, reż. Leszek Mądzik, 9 maja o 19:30, Kino CSK

Ten teatr mówi bez słów, bo słowo „mogłoby obrócić wszystko w banał albo nawet sprofanować”. Nie ma w nim literatury, anegdoty, fabuły, bo jest to teatr wizualny, malarski, operujący głównie obrazem. „Właśnie poprzez obraz ujawnia się rzeczywistość najgłębiej ludzka, na którą składają się pewne ostateczne namiętności i stany emocjonalne, których człowiek nie zawsze jest świadom i z którymi rozum nie daje sobie rady. O nich właśnie opowiadam w swoich spektaklach i dlatego posługuję się obrazem, nie słowem” – tak mówił o nim Leszek Mądzik. Na wszystkie seanse wstęp jest bezpłatny, wejściówki do odebrania w Kasie CSK.

Spotkania i warsztaty

„Doświadczyć Teatru Mądzika”, 9 maja o 18:00, Kino CSK

Rozmowa o wrażeniach i niepowtarzalnym klimacie teatrum Mądzika opowiedzą naoczni świadkowie tego zjawiska. Role zostaną odwrócone, a głos współpracownicy odpowiadający za tworzenia wizji artysty. Gościem specjalnym będzie przyjaciel i obserwator twórczości prof. Mądzika – Jarosław Gajewski oraz Jaga Berezowska-Kernbach, Maciej Mazur i Jarosław Cymerman. Spotkanie poprowadzi Anna Duda. Bezpłatne wejściówki do nabycia w Kasie CSK.

Wystawy

„Nigdy tu już nie powrócę” (Teatrum Tadeusza Kantora) wernisaż: 7 maja o 18:00, wystawa: 8 maja – 7 lipca 2024, Galeria Wystaw Czasowych -1

Tadeusz Kantor (1915-1990) zostanie ukazany jako wielki demiurg totalnego dzieła, które zawiera w sobie cechy nowoczesnej sztuki, a także sygnalizuje indywidualne przeżycia artysty. W narracji ekspozycji zostaną połączone rysunki sygnalizujące charakter pracy artysty nad rewolucyjnymi ideami spektakli, z obiektami wypożyczonymi z kolekcji CRICOTEKI, dokumentującymi ostateczny kształt dzieł w przestrzeniach gry autorskiego teatru CRICOT 2 oraz fotografiami Konrada Karola Pollescha ukazującymi portrety Tadeusza Kantora. Cykl dzieł ukaże rozwój twórczości prowadzący artystę w 1975 roku do rewelacyjnej definicji idei Teatru Śmierci zrealizowanego w przestrzeni szkolnych ławek w „Umarłej klasie”. Całość zwieńczy szkic ambalażu trumny (1987), narysowany w czasie ostatniego pobytu artysty w Mediolanie, obiektu stale towarzyszącego wyobraźni artysty. Bilety w Kasie CSK oraz na bilety.csklublin.pl.

„ATENA” wernisaż: 18 maja o 18:00, wystawa: 19 maja – 30 czerwca, Galeria Wystaw Czasowych +1

Wystawa „Atena” to prezentacja najciekawszych prac studentów polskich Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Warszawy i Katowic oraz z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Co roku motywem przewodnim wystawy jest wątek lub postać pochodząca z mitologii starożytnej. Inspiracją edycji w 2024 roku została Atena, bogini zaliczana do panteonu najważniejszych bogów Greckich. Prezentowane eksponaty przybiorą formę kostiumów, instalacji multimedialnych, elementów scenografii lub innych form instalacji przestrzennych. Bilety w Kasie CSK oraz na bilety.csklublin.pl.

Gala Wręczenia Nagród „ZŁOTA KIESZEŃ”,18 maja o 20:00, Sala Operowa CSK

Festiwal Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie” oparty jest o formułę konkursową. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych spektakli pod względem scenografii i kostiumów. Jego zamierzeniem jest prezentacja, promocja i popularyzacja prac autorów scenografii i kostiumów do polskich inscenizacji powstałych zarówno w obiegu instytucjonalny, jak i offowym. Kapituła konkursu w grudniu 2023 roku wybrała finalistów spośród 60 zgłoszonych spektakli z całej Polski. 18 maja 2024 roku zostaną ogłoszone ostateczne wyniki, nad którymi pracować będzie specjalnie powołane Jury w składzie: Marek Waszkiel, Małgorzata Komorowska, Janusz Sosnowski oraz Jarosław Cymerman. Na gali wręczone zostaną nagrody: „Złota Kieszeń” za najlepszą scenografię, „Złota Kieszeń” za najlepsze kostiumy oraz nagroda Grand Prix „Złota Kieszeń”. Wstęp wolny.