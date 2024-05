Ranking: Najlepsze licea i technika w Lublinie

Do stworzenia zestawienia były brane pod uwagę różne kryteria. Wpływ na pozycję miały wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowych i rozszerzonym oraz osiągnięcia w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych. Dane, które posłużyły do zestawienia pochodziły od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W rankingu wzięło udział 1978 liceów zarówno publicznych, jak i prywatnych. W zestawieniu ogólnokrajowym, lubelskie liceum znalazło się wśród najlepszych, plasując się na 11 miejscu z wynikiem 88.077 punktów. Nieco dalej, na 14 pozycji znalazło się Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Wyróżnioną szkołą jest I Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie. Placówka nie zajęła jednak wysokiego wyniku wyłącznie w rankingu krajowym. Oprócz tego, została wyłoniona jako najlepsza w Lublinie, zajmując pierwsze miejsce. Wicedyrektorka szkoły podkreśla, że takie osiągnięcie zdobywa się poprzez ciężką pracę.

- To jest efekt ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli, którzy z nimi pracują. To także zachęcanie do branie udziału w konkursach, olimpiadach, dzięki czemu uczniowie mają możliwość sprawdzenia samych siebie i zmierzenia się z najlepszymi z całego kraju. Przygotowania do matury trwają cały rok. Testy diagnostyczne odbywają się we wrześniu, później jest kilka prób i tak właściwie do samego końca. Jesteśmy na podium i bardzo się z tego cieszymy. Aczkolwiek utrzymanie tej pozycji jest bardzo trudne, a więc jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów i nauczycieli – mówi Monika Łakuta, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Ranking najlepszych liceów w Lublinie:

1. I Liceum im. Stanisława Staszica

2. Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi

3. III Liceum im. Unii Lubelskiej

4. XXI Liceum im. św. Stanisława Kostki

5. Liceum im. Jana III Sobieskiego

6. II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego

7. Liceum im. Kazimierza Wielkiego

8. IX Liceum im. Mikołaja Kopernika

9. V Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie

10. Międzynarodowe Liceum Paderewski

11. XXX Liceum im. Jana Twardowskiego

12. IV Liceum im. Stefanii Sempołowskiej

13. XV Liceum

14. Niepubliczne Liceum Lubelska Szkoła Realna

15. XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

16. XXIX Liceum im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego

17. XVI Liceum

18. Prywatne Liceum im. Józefa Czapskiego

19. XXIV Liceum

20. X Liceum Mistrzostwa Sportowego

21. VI Liceum im. Hugona Kołłątaja

22. XX Liceum

23. VIII Liceum im. Zofii Nałkowskiej

24. XIX Liceum im. M. i J. Kuncewiczów

25. Śródziemnomorskie Liceum im. św. Dominika Guzmana

26. XXVII Liceum im. Zesłańców Sybiru

27. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Ekonomii I Innowacji

28. XIV Liceum

29. Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego

30. VII Liceum im. Marii Konopnickiej

31. XVIII Liceum im. Stanisławy Paleolog

32. XII Liceum

33. Liceum Arche

Portal Wasza Edukacja stworzył także ranking najlepszych techników. W zestawieniu zostało ujętych 1499 placówek z kraju. Pod uwagę brane były kryteria: wyniki egzaminów maturalnych na różnych poziomach, osiągnięcia w egzaminach zawodowych i udział w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych. Również w tym przypadku Lubelszczyzna może pochwalić się sukcesem. Na 20 miejscu znalazło się Technikum Ekonomiczno-Handlowe.

Z kolei na miejscu 12 uplasowało się Technikum Elektroniczne z Lublina, które zawiera się w strukturach Zespołu Szkół Elektronicznych. Ponadto, placówka jest najlepsza spośród innych w Lublinie.

- To jest ciężka praca wszystkich. Po pierwsze to wysiłek nauczycieli, którzy poświęcają bardzo dużo czasu zarówno uczniom bardzo dobrym, czyli olimpijczykom, laureatom konkursów, ale także tym średnim i słabszym. Pomagają przygotować się do egzaminów maturalnych i zawodowych, stąd też bardzo dobre wyniki. Jesteśmy szkołą z tradycjami i do nas przychodzą uczniowie bardzo dobrzy, z dużą liczbą punktów rekrutacyjnych. Ciężką pracą staramy się, aby każdy uczeń odnalazł siebie i osiągnął swój osobisty sukces. Sukcesy są różne, bo dla niektórych będzie to zostanie finalistą olimpiady, dla innych sukcesem jest zdobycie kwalifikacji zawodowych na wysokim poziomie. Dla niektórych też osiągnięciem jest to, że dobrze się uczą i przechodzą z klasy do klasy. Wszyscy przekraczają swoje minimalne zdolności dążąc do osiągnięcia maksymalnych - podkreśla mgr Tomasz Duda, wicedyrektor ZSE w Lublinie.

Ranking najlepszych techników w Lublinie:

1. Technikum Elektroniczne

2. Technikum Ekonomiczno-Handlowe

3. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie

4. Technikum Ekonomiczne

5. Technikum Mechaniczne

6. Technikum Chemiczne

7. Technikum Energetyczno-Informatyczne

8. Technikum Budowlano-Geodezyjne

9. Technikum Samochodowe

10. Technikum Transportowo-Komunikacyjne

11. Technikum Usługowo - Gospodarcze

12. Technikum Przemysłu Spożywczego

13. Technikum TEB Edukacja

14. Technikum Budowlane

15. Technikum Lider

16. Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe im. Jana Kilińskiego

17. Technikum ZDZ