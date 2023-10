Wystawa "Nieoczywiste. Moje imaginarium"

Ciepło za 1 zł z metra? Spółdzielnia zapowiada energetyczną rewolucję

Lubartowska spółdzielnia mieszkaniowa dąży do energetycznej samowystarczalności. Na 90 blokach zamontuje farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 3,5 MWe. Prąd na energię cieplną przetworzą umieszczone w piwnicach budynków pompy ciepła. Koszt projektu to ok. 80 mln zł.