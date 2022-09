Jubileusz "Miasto movie". Specjalne pokazy na 10-lecie i program na październik

- Kiedy zaczynaliśmy 10 lat temu jednym z naszych założeń było zwiększenie jakościowej oferty filmowej w mieście. Dziś, patrząc z perspektywy czasu, mamy poczucie, że udało nam się ten cel osiągnąć. W najbliższym miesiącu zapraszamy na wspólne świętowanie oraz specjalny, urodzinowy program Miasto movie – mówi Rafał Chwała, Warsztaty Kultury w Lublinie.



Pierwszy pokaz w ramach projektu "Miasto movie" odbył się 3 października 2012 roku. Lubelscy widzowie zobaczyli wtedy "Lisbon Story" Wima Wendersa. I dokładnie ten sam film zostanie wyświetlony w poniedziałek, 3 października 2022 roku w ramach specjalnego pokazu urodzinowego. Start o godz. 19. To jednak zaledwie początek jubileuszowych atrakcji.



Podsumowując 10 lat działalności projektu, w ramach którego zaprezentowano kilkaset unikalnych tytułów, reprezentujących różne nurty i gatunki oraz etapy rozwoju światowej kinematografii, Warsztaty Kultury zaproszą na szereg wydarzeń. W programie przede wszystkim wyjątkowe projekcje.



W październiku widzowie zobaczą także m.in. świetnie przyjęty kryminał "Na noże" Riana Johnsona (5 października, godz. 19) czy kultowy już film Davida Finchera "Gra" (12 października, godz. 19). W czwartek, 6 października, organizatorzy zaproszą na wieczór z VHS organizowany po sąsiedzku - w Bałaganie. Od godz. 20 pokazy "Zabójczej broni" i "Szklanej pułapki". Dzień później kolejna niespodzianka - nocny maraton filmowy. W repertuarze: "Żeby nie było śladów", "Boscy" i "Zagubiona autostrada".



W ramach jubileuszu nie może także zabraknąć akcentów muzycznych i okazji do dobrej zabawy. We wspomnianym już Bałaganie 8 października o godz. 20 zostanie zorganizowana impreza z muzyką filmową.



- Wielkim sukcesem całego przedsięwzięcia jest dla fakt, iż przez cały ten okres jest z nami nasza wspaniała, wierna widownia, dla której, tak jak i dla nas, Miasto movie stało się ważną częścią życia. To dla tych osób, kinomanów i kinomaniaczek, warto i należy przygotowywać ambitny, wartościowy i nieoczywisty program filmowy - dodaje Chwała.



Miasto movie - program na październik:



3 października 2022, godz. 19.00 – „Lisbon Story”, reż. Wim Wenders, czas 100’, 1994 r. – specjalny pokaz urodzinowy

5 października 2022, godz. 19.00 – „Na noże”, reż. Rian Johnson, czas 130’, 2019 r.

6 października 2022, godz. 20.00 – Miasto movie analogowo: VHS-y w Bałaganie

-„Zabójcza broń”, reż. Richard Donner, czas 113’, 1987 r.

-„Szklana pułapka”, reż. John McTiernan, czas 131’, 1988 r.

7 października 2022, godz. 19.00 – “Oblicza kina” – nocny maraton w Miasto movie

-„Żeby nie było śladów”, reż. Jan P. Matuszyński, czas 160’, 2021 r.

-„Boscy”, reż.Mariano Cohn, Gaston Duprat , czas 114’, 2021 r.

-„Zagubiona autostrada”, reż. David Lynch , czas 135’, 1997 r.

8 października 2022, godz. 20.00 – Gorączka sobotniej nocy w Bałaganie – impreza z muzyką filmową

12 października 2022, godz. 19.00 – „Gra”, reż. David Fincher, czas 128‘, 1997 r.

19 października 2022, godz. 19.00 – „Wszystko o mojej matce”, reż. Pedro Almodovar, czas 101’, 1999 r.

26 października 2022, godz. 19.00 – „Uczniowska balanga”, reż. Richard Linklater, czas 103’, 1993 r.