Wyprzedzanie zakończone tragedią. Nie żyje 39-latka

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie w Sierskowoli (powiat rycki) na Drodze Krajowej nr 48. Z relacji policji wynika, że kierująca volksvagenem 39-latka w pewnym momencie postanowiła wyprzedzić kilka pojazdów. Jadący w stronę Kocka kierujący peugeotem, aby uniknąć zderzenia zjechał na pobocze, a kobieta kontynuując wyprzedzanie straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do zderzenia z wyprzedzanym oplem. Jej jazda zakończyła się wjechaniem do rowu i uderzeniem w drzewo.

39-latka zmarła na miejscu. Razem z nią podróżowało 4-letnie dziecko, które ratownicy przewieźli do szpitala na obserwację. Okoliczności wypadku wyjaśniane są pod nadzorem prokuratora.