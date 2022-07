Pawel Domagała w nowym filmie. Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [15-17.07]

W piątek w Lublinie startuje Kino Perła. Program

W piątek, 10 czerwca, startuje jedenasta edycja plenerowego Kina Perła. Na dziedzińcu Browaru Perła przy ul. Bernardyńskiej 15 tradycyjnie do końca sierpnia – zaraz po zachodzie słońca (ok. godziny 21) od środy do niedzieli – odbywać się będą projekcje filmowe.