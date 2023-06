Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [23.06-25.06]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 23 czerwca – 25 czerwca

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Cztery pory roku – 10.00, 12.00; Czego nie widać – 19.00 SOBOTA: Cztery pory roku – 10.00; Czego nie widać – 19.00 NIEDZIELA: Cztery pory roku – 10.00; Czego nie widać – 18.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK SOBOTA: Koncert: 75 lat Teatru Muzycznego – 18.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Na ziarnku grochu – 09.30, 11.00 SOBOTA NIEDZIELA: Na ziarnku grochu – 12.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Komedia Judyty – 19.00 SOBOTA: On your side – 18.00; Komedia Judyty – 19.00 NIEDZIELA: Koncert: Jan Kondrak – 17.00; Bursztynowy ptak / Ashes of the Dead Frog / Sklejam złotem jedną z pokruszonych gwiazd – 18.00; Komedia Judyty – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert: Muzyka ponad granicami – 19.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Asteroid City – 20.00; Bez urazy – 14.40, 17.00, 19.20, 21.40; Boogeyman – 22.20; Dzika banda – 12.20; Flash dubbing –11.30, 15.40, 18.40; Flash napisy – 14.30, 17.30, 19.30, 21.50; Mała Syrenka 2D dubbing – 11.30, 14.20, 17.10; Miss Kraken. Ruby Gillman – 13.10, 16.30; Rysiek superwróbel – 10.20, 11.40, 13.40, 15.20; Spider-Man: Poprzez Multiwersum dubbing – 11.00, 12.30, 15.30; Spider-Man: Poprzez Multiwersum napisy – 18.20, 21.20; Super Mario Bros. Film dubbing – 10.20, 11.00, 14.20, 17.20; Szybcy i wściekli 10 – 20.30; Transformers: Przebudzenie bestii dubbing – 11.40, 18.40; Transformers: Przebudzenie bestii napisy – 21.30; Wszystko o moim starym – 13.50, 16.10, 18.30, 20.50 SOBOTA: Asteroid City – 20.00; Bez urazy – 14.40, 17.00, 19.20, 21.40; Boogeyman – 22.20; Dzika banda – 12.20; Flash dubbing –11.30, 15.40, 18.40; Flash napisy – 14.30, 17.30, 19.30, 21.50; Mała Syrenka 2D dubbing – 11.30, 14.20, 17.10; Miss Kraken. Ruby Gillman – 13.10, 16.30; Rysiek superwróbel – 11.40, 13.40, 15.20; Spider-Man: Poprzez Multiwersum dubbing – 11.00, 12.30, 15.30; Spider-Man: Poprzez Multiwersum napisy – 18.20, 21.20; Super Mario Bros. Film dubbing – 10.20, 11.00, 14.20, 17.20; Szybcy i wściekli 10 – 20.30; Transformers: Przebudzenie bestii dubbing – 11.40, 18.40; Transformers: Przebudzenie bestii napisy – 21.30; Wszystko o moim starym – 13.50, 16.10, 18.30, 20.50 NIEDZIELA: Asteroid City – 20.00; Bez urazy – 14.40, 17.00, 19.20, 21.40; Boogeyman – 22.20; Dzika banda – 12.20; Flash dubbing –11.30, 15.40, 18.40; Flash napisy – 14.30, 17.30, 19.30, 21.50; Mała Syrenka 2D dubbing – 11.30, 14.20, 17.10; Miss Kraken. Ruby Gillman – 13.10, 16.30; Rysiek superwróbel – 10.20, 11.40, 13.40, 15.20; Spider-Man: Poprzez Multiwersum dubbing – 11.00, 12.30, 15.30; Spider-Man: Poprzez Multiwersum napisy – 18.20, 21.20; Super Mario Bros. Film dubbing – 10.20, 11.00, 14.20, 17.20; Szybcy i wściekli 10 – 20.30; Transformers: Przebudzenie bestii dubbing – 11.40, 18.40; Transformers: Przebudzenie bestii napisy – 21.30; Wszystko o moim starym – 13.50, 16.10, 18.30, 20.50

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Asteroid City – 19.50; Bez urazy – 13.50, 16.10, 18.30, 20.50; Boogeyman – 22.10; Chłopiec z niebios – 18.00; Flash 2D dubbing – 11.00, 18.10; Flash 2D napisy – 14.00, 17.00, 20.00; Flash 4DX dubbing – 10.00, 13.00; Flash 4DX napisy – 16.00, 19.00, 22.00; Kicia Kocia mówi: Dzień dobry! – 10.20; Mała Syrenka 2D dubbing – 10.40, 14.30; Mała Syrenka 3D dubbing – 13.00; Miss Kraken. Ruby Gillman – 10.15, 17.50; Najlepsze urodziny Królika Karola – 11.10; Niezwykła wędrówka Harolda Fry – 15.50; Odejdź! - 20.40; Rysiek superwróbel – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00; Spider-Man: Poprzez Multiwersum 2D dubbing – 11.00, 13.50, 16.50; Spider-Man: Poprzez Multiwersum 2D napisy – 19.50; Super Mario Bros. Film dubbing – 11.10, 13.20, 15.30; Szybcy i wściekli 10 2D – 20.00; Transformers: Przebudzenie bestii 2D dubbing – 11.40, 14.20, 17.10; Transformers: Przebudzenie bestii 2D napisy – 21.10; Wszystko o moim starym – 12.20, 17.20, 19.40, 22.00

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Asteroid City – 18.30; Bez urazy – 15.10, 17.40, 20.10, 22.40; Boogeyman – 22.30; Dzika banda – 10.15; Flash dubbing – 11.00, 17.20; Flash napisy – 14.10, 20.30, 23.15; Mała Syrenka 2D dubbing – 11.20, 14.25, 17.30; Mavka i Strażnicy Lasu dubbing ukraiński – 11.00, 16.05; Miss Kraken. Ruby Gillman – 13.45; NMF: Maraton Horrorów – 22.00; Odejdź! - 20.00; Rysiek superwróbel – 10.00, 12.50; Spider-Man: Poprzez Multiwersum dubbing – 10.40, 17.00; Spider-Man: Poprzez Multiwersum napisy – 13.50, 20.10, 23.20; Strażnicy galaktyki: Volume 3 2D napisy – 12.50; Super Mario Bros. Film dubbing – 11.00, 13.20, 15.40, 18.00; Szybcy i wściekli 10 – 20.30; Transformers: Przebudzenie bestii dubbing – 11.25, 14.20, 17.10; Transformers: Przebudzenie bestii napisy – 20.25; Wszystko o moim starym – 16.10, 18.25, 20.40, 22.55 SOBOTA NIEDZIELA: Asteroid City – 18.30; Bez urazy – 15.10, 17.40, 20.10; Boogeyman – 21.00; Dzika banda – 10.15; Flash dubbing – 11.00, 17.20; Flash napisy – 14.10, 20.30; Mała Syrenka 2D dubbing – 11.20, 14.25, 17.30; Mavka i Strażnicy Lasu dubbing ukraiński – 11.10, 16.05; Miss Kraken. Ruby Gillman – 13.45; Odejdź! - 20.00; Poranki: Bing i przyjaciele – 10.00, 11.30; Rysiek superwróbel – 13.00; Spider-Man: Poprzez Multiwersum dubbing – 10.00, 17.00; Spider-Man: Poprzez Multiwersum napisy – 13.50, 20.10; Strażnicy galaktyki: Volume 3 2D napisy – 12.50; Super Mario Bros. Film dubbing – 11.00, 13.20, 15.40, 18.00; Szybcy i wściekli 10 – 20.30; Transformers: Przebudzenie bestii dubbing – 11.25, 14.20, 17.10; Transformers: Przebudzenie bestii napisy – 20.25; Wszystko o moim starym – 16.10, 18.25, 20.40

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Dzika banda – 13.00; Super Mario Bros. Film – 14.30; Niebo nie może czekać. Historia Carla Acutisa – 15.15, 18.45; Chłopiec z niebios – 16.30; Osiem gór – 17.00; Niezwykła wędrówka Harolda Fry – 20.00; Winny czy niewinny – 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Dzika banda – 13.00; Super Mario Bros. Film – 14.15; Mavka i strażnicy lasu dubbing ukraiński – 15.00; Niebo nie może czekać. Historia Carla Acutisa – 16.15; Chłopiec z niebios – 18.00; Osiem gór – 17.00; Niezwykła wędrówka Harolda Fry – 20.00; Winny czy niewinny – 20.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Osiem gór – 19.30

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Osiem gór – 19.00 NIEDZIELA: Osiem gór – 18.00

KINA PERŁA (ul. Bernardyńska 15): PIĄTEK: Casablanca – 21.00 SOBOTA: Piosenki o miłości – 21.00 NIEDZIELA: Dziewczyna we mgle - 21.00

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Flash dubbing – 15.00; Flash napisy – 20.00; Mała syrenka – 12.30; Wszystko o moim starym – 18.00 SOBOTA NIEDZIELA: Flash dubbing – 15.00; Flash napisy – 20.00; Mała syrenka – 10.00, 12.30; Wszystko o moim starym – 18.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Mała syrenka – 15.30; Super Mario Bros. Film – 13.30; Transformers: Przebudzenie bestii – 20.00; Wszystko o moim starym – 18.05 SOBOTA NIEDZIELA: Historia jednej zbrodni – 15.45; Mała syrenka – 13.10; Super Mario Bros. Film – 11.15; Transformers: Przebudzenie bestii – 17.30; Wszystko o moim starym – 20.00

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA: Rysiek superwróbel – 15.40; Transformers: Przebudzenie bestii – 17.30; Radiostory – 19.40 NIEDZIELA: Poranek – 12.00; Rysiek superwróbel – 15.40; Transformers: Przebudzenie bestii – 17.30; Radiostory – 19.40

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Bez urazy – 15.15, 20.45; Flash dubbing – 17.00; Flash napisy – 20.00; Mała Syrenka – 16.00; Niezwykła wędrówka Harolda Fry – 19.30; Rysiek superwróbel – 17.30; Spider-Man: Poprzez Multiwersum – 15.00; Super Mario Bros. Film – 15.00; Transformers: Przebudzenie bestii dubbing – 17.45; Wszystko o moim starym – 18.45, 20.30 SOBOTA: Bez urazy – 15.15, 20.45; Flash dubbing – 17.00; Flash napisy – 20.00; Mała Syrenka – 16.00; Niezwykła wędrówka Harolda Fry – 19.30; Rysiek superwróbel – 14.00, 17.30; Spider-Man: Poprzez Multiwersum – 15.00; Super Mario Bros. Film – 13.00, 15.00; Transformers: Przebudzenie bestii dubbing – 17.45; Wszystko o moim starym – 18.45, 20.30 NIEDZIELA: Bez urazy – 15.15, 20.45; Flash dubbing – 17.00; Flash napisy – 20.00; Mała Syrenka – 16.00; Niezwykła wędrówka Harolda Fry – 19.30; Rysiek superwróbel – 12.00, 12.15, 17.30; Spider-Man: Poprzez Multiwersum – 15.00; Super Mario Bros. Film – 13.00, 15.00; Transformers: Przebudzenie bestii dubbing – 17.45; Wszystko o moim starym – 18.45, 20.30

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Super Mario Bros. Film – 14.30, 16.15; Spider-Man: Poprzez Multiwersum – 18.00; Houria – 20.30

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Boogeyman – 20.45; Flash dubbing – 17.45; Mała syrenka – 15.00; Najlepsze urodziny Królika Karola – 13.00 SOBOTA: Boogeyman – 21.00; Flash dubbing – 15.00; Flash napisy - 18.00; Mała syrenka – 12.00; Najlepsze urodziny Królika Karola – 10.30 NIEDZIELA: Boogeyman – 18.00; Flash dubbing – 15.00; Flash napisy - 20.15; Mała syrenka – 12.00; Najlepsze urodziny Królika Karola – 10.30

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Kicia Kocia mówi: dzień dobry! - 15.00; Mała Syrenka – 16.30; Niebo nie może czekać. Historia Carla Acutisa – 19.30