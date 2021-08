Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [13-15 sierpnia]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 13 sierpnia – 15 sierpnia

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): brak spektakli

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): brak spektakli

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Koncert: Elżbieta Adamiak z zespołem – 20.00 NIEDZIELA: Jaki to tytuł? - 16.00; Czuła Obserwacja – koncert i film – 20.30

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): brak koncertów

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Czarna owca – 14.50, 17.10, 19.30, 22.00; Egzorcyzmy dnia siódmego – 18.50, 20.50; Free Guy 2D dubbing – 10.40, 11.30, 13.10, 14.00, 16.30, 19.00; Free Guy 2D napisy – 11.50, 15.40, 18.10, 20.40, 21.30; Free Guy 3D dubbing – 14.20; Free Guy 3D napisy – 16.50; Holiday – 19.20; Kosmiczny mecz: Nowa era – 12.10; Legion Samobójców: The Suicide Squad – 14.50, 17.30, 20.20; Luca – 11.00; Nie oddychaj 2 – 13.30, 17.40, 19.40, 21.40; Piękna i rzeźnik – 21.40; Raya i ostatni smok – 12.20; Wojna z dziadkiem – 10.10, 11.20, 15.30; Wyrolowani – 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 SOBOTA: Czarna owca – 14.50, 17.10, 19.30, 22.00; Egzorcyzmy dnia siódmego – 18.50, 20.50, 21.30; Free Guy 2D dubbing – 10.40, 11.30, 13.10, 14.00, 16.30, 19.00; Free Guy 2D napisy – 11.50, 15.40, 18.10, 20.40, 21.30; Free Guy 3D dubbing – 14.20; Free Guy 3D napisy – 16.50; Holiday – 19.20; Kosmiczny mecz: Nowa era – 12.10, 13.50, 16.10; Legion Samobójców: The Suicide Squad – 14.40, 17.30, 20.20; Luca – 11.00; Nie oddychaj 2 – 13.30, 17.40, 19.40, 21.40; Piękna i rzeźnik – 21.40; Psi Patrol Film – 11.30; Raya i ostatni smok – 12.20; Wojna z dziadkiem – 10.10, 15.30; Wyprawa do dżungli – 11.10, 18.40; Wyrolowani – 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 NIEDZIELA: Egzorcyzmy dnia siódmego – 18.50, 20.50, 21.30; Free Guy 2D dubbing – 10.40, 11.30, 13.10, 14.00, 16.30, 19.00; Free Guy 2D napisy – 11.50, 15.40, 18.10, 20.40, 21.30; Free Guy 3D dubbing – 14.20; Free Guy 3D napisy – 16.50; Holiday – 19.20; Kosmiczny mecz: Nowa era – 12.10, 13.50, 16.10; Legion Samobójców: The Suicide Squad – 14.40, 17.30, 20.20; Luca – 11.00; Nie oddychaj 2 – 13.30, 17.40, 19.40, 21.40; Piękna i rzeźnik – 21.40; Psi Patrol Film – 11.30; Raya i ostatni smok – 12.20; Wojna z dziadkiem – 15.30; Wyprawa do dżungli – 11.10, 18.40; Wyrolowani – 10.00, 13.00, 15.00, 17.00

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Egzorcyzmy dnia siódmego – 16.00, 18.40, 20.40; Holiday – 20.30; Klątwa młodości – 21.10; Kosmiczny mecz: Nowa era – 13.30; Legion Samobójców. The Suicide Squad – 13.20, 16.00, 18.50, 21.40; Luca – 11.15; Nie oddychaj 2 – 14.10, 16.10, 18.10, 20.10; Piękna i rzeźnik – 22.10; Raya i ostatni smok 2D – 11.40; Susza – 18.00; Widzimy się wczoraj – 19.00; Wojna z dziadkiem – 11.20, 13.50; Wyprawa do dżungli 2D dubbing – 11.10, 16.00; Wyrolowani – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 SOBOTA NIEDZIELA: Egzorcyzmy dnia siódmego – 16.00, 18.40, 20.40; Holiday – 20.30; Klątwa młodości – 21.10; Kosmiczny mecz: Nowa era – 13.30; Legion Samobójców. The Suicide Squad – 13.20, 16.00, 18.50, 21.40; Luca – 11.15; Nie oddychaj 2 – 14.10, 16.10, 18.10, 20.10; Piękna i rzeźnik – 22.10; Psi Patrol Film – 11.30; Raya i ostatni smok 2D – 11.40; Susza – 18.00; Widzimy się wczoraj – 19.00; Wojna z dziadkiem – 13.50; Wyprawa do dżungli 2D dubbing – 11.10, 16.00; Wyrolowani – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Czarna owca – 15.50, 18.10, 20.30; Czarna Wdowa 2D napisy – 19.05; Egzorcyzmy dnia siódmego – 19.00, 21.05; Free Guy 2D dubbing – 11.45, 12.45, 14.15, 17.45; Free Guy 2D napisy – 16.45, 19.15, 20.15; Free Guy 3D dubbing – 15.15; Klątwa młodości – 11.30; Kosmiczny mecz: Nowa era – 10.15, 13.20, 16.15; Legion samobójców: The Suicide Squad – 14.20, 17.10, 20.00, 21.55; Luca – 10.00, 12.10, 14.05, 16.55; Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności – 10.10, 12.15; Nie oddychaj 2 – 16.15, 18.30, 20.45; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 18.45; Old – 21.45; Piękna i rzeźnik – 21.10; Wojna z dziadkiem – 10.00, 14.00; Wyprawa do dżungli 2D dubbing – 10.35, 12.15, 14.15; Wyrolowani – 10.05, 12.05, 15.00, 17.00 SOBOTA: Czarna owca – 15.50, 18.10, 20.30; Czarna Wdowa 2D napisy – 19.05; Egzorcyzmy dnia siódmego – 19.00, 21.05; Free Guy 2D dubbing – 11.45, 12.45, 14.15, 17.45; Free Guy 2D napisy – 16.45, 19.15, 20.15; Free Guy 3D dubbing – 15.15; Kosmiczny mecz: Nowa era – 10.15, 13.20, 16.15; Legion samobójców: The Suicide Squad – 14.20, 17.10, 20.00, 21.55; Luca – 10.00, 12.10, 14.05; Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności – 10.10, 11.55; Nie oddychaj 2 – 16.15, 18.30, 20.45; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 18.45; Old – 21.45; Piękna i rzeźnik – 21.10; Psi Patrol Film – 12.15, 17.00; Wojna z dziadkiem – 10.00, 14.00; Wyprawa do dżungli 2D dubbing – 10.35, 12.15, 14.15; Wyrolowani – 10.05, 12.05, 15.00, 17.00 NIEDZIELA: Czarna owca – 15.50, 18.10, 20.30; Czarna Wdowa 2D napisy – 19.40; Egzorcyzmy dnia siódmego – 19.00, 21.05; Free Guy 2D dubbing – 11.45, 12.45, 14.15, 17.45; Free Guy 2D napisy – 16.45, 19.15, 20.15; Free Guy 3D dubbing – 15.15; Kosmiczny mecz: Nowa era – 10.15, 13.20, 16.15; Legion samobójców: The Suicide Squad – 14.20, 17.10, 20.00 Luca – 10.00, 12.10, 14.05; Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności – 10.10, 11.55; Nie oddychaj 2 – 16.15, 18.30, 20.45; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 18.45; Old – 21.45; Piękna i rzeźnik – 21.10; Psi Patrol Film – 12.40, 17.30; Wojna z dziadkiem – 10.25, 14.00; Wyprawa do dżungli 2D dubbing – 10.35, 12.15, 14.45; Wyrolowani – 10.05, 12.05, 15.00, 17.00

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Piotruś Królik 2: Na gigancie – 10.30; Operacja „Mumia” - 11.00, 14.30; Wyrolowani – 12.30, 15.45; Czarna owca – 16.00, 17.30; Holiday – 18.00; Annette – 19.45; Moja cudowna Wanda – 20.15 SOBOTA NIEDZIELA: Piotruś Królik 2: Na gigancie – 14.30; Operacja „Mumia” - 14.30; Wyrolowani – 16.30; Czarna owca – 16.00, 20.30; Holiday – 18.00; Moja cudowna Wanda – 18.15, 20.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): brak seansów

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Susza – 19.00 NIEDZIELA: Susza – 17.00

KINO PERŁA (ul. Bernardyńska 15): PIĄTEK: Sound of Metal – 21.00 SOBOTA: 52 wojny – 21.00 NIEDZIELA: O matko! Umrę! - 21.00

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Czarna owca – 18.00; Legion Samobójców: The Suicide Squad – 20.15; Mustang z Dzikiej Dolny: Droga do wolności – 14.30; Wyrolowani – 12.45, 16.15 SOBOTA NIEDZIELA: Czarna owca – 18.00; Legion Samobójców: The Suicide Squad – 20.15; Mustang z Dzikiej Dolny: Droga do wolności – 11.00, 12.45; Psi Patrol Film – 16.15; Wyrolowani – 14.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK SOBOTA: Czarna owca – 20.00; Wojna z dziadkiem – 18.00; Wyprawa do dżungli – 15.30; Wyrolowani – 13.30 NIEDZIELA: Czarna owca – 17.30, 19.30; Wojna z dziadkiem – 13.00; Wyprawa do dżungli – 15.00; Wyrolowani – 11.15

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Wyrolowani – 13.45; Republika dzieci – 15.30; Cudak – 18.10; Old – 19.50

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Czarna owca – 15.45, 18.15, 20.30; Free Guy 2D dubbing – 17.30; Free Guy 2D napisy – 20.00; Free Guy 3D dubbing – 15.00; Legion samobójców: The Suicide Squad – 14.15, 20.15; Luca – 14.00; Moja cudowna Wanda – 19.00; Piękna i rzeźnik – 19.45; Wojna z dziadkiem – 11.30, 18.00; Wyprawa do dżungli 2D dubing – 12.30, 17.00; Wyrolowani – 10.30, 12.00, 13.45, 16.00 SOBOTA NIEDZIELA: Czarna owca – 15.45, 18.15, 20.30; Free Guy 2D dubbing – 17.30; Free Guy 2D napisy – 20.00; Free Guy 3D dubbing – 15.00; Legion samobójców: The Suicide Squad – 14.15, 20.15; Luca – 14.00; Moja cudowna Wanda – 19.00; Piękna i rzeźnik – 19.45; Psi Patrol Film – 13.00; Wojna z dziadkiem – 18.00; Wyprawa do dżungli 2D dubbing – 17.00; Wyrolowani – 12.00, 13.45, 16.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Czarna owca – 18.30; Kosmiczny mecz: Nowa era – 13.30; Old – 21.00; Republika dzieci – 15.30 SOBOTA: Czarna owca – 21.00; Kosmiczny mecz: Nowa era – 11.00, 13.00; Old – 18.30; Republika dzieci – 15.00 NIEDZIELA: Czarna owca – 18.30; Kosmiczny mecz: Nowa era – 11.00, 13.00; Old – 21.00; Republika dzieci – 15.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Wyrolowani – 14.30, 16.00; Ściema po polsku – 17.30; Holiday – 19.15; Escape Room: Najlepsi z najlepszych – 21.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Wyrolowani – 15.00; Kosmiczny mecz: Nowa era – 17.00; Czarna owca – 19.30