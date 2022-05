15 lat Chóru Akademos. Koncert jubileuszowy w Centrum Spotkania Kultur

Chór Akademos High School od 15 lat działa przy Międzynarodowym Liceum Paderewski w Lublinie. Przez lata chór odnosił liczne sukcesy. Jako jeden z trzech w historii polskiej chóralistyki, wystąpił na słynnej scenie w Carnegie Hall w Nowym Jorku.



- Nie sposób wymienić wszystkie muzyczne sukcesy, ale z pewnością największą sławę młodym artystom przyniosło ostatnie zwycięstwo i Złoty Dyplom na "New York Sounds of Spring Festival 2022" - opowiadają organizatorzy koncertu.



W pierwszą sobotę czerwca w Centrum Spotkania Kultur artyści z czterech Chórów Akademos (High School, Junior, Kids, Teachers) wykonają 19 zróżnicowanych utworów. Artystom będzie gościnnie towarzyszył Piotr Selim, z kolei dyrygować będzie Elżbieta Niczyporuk.



– W pierwszej części koncertu zaprezentujemy repertuar wykonany w Carnegie Hall oraz dorobek chóralny z ostatnich 5 lat – mówi Elżbieta Niczyporuk, dyrygent Chóru Akademos. – W drugiej natomiast zaśpiewamy przeboje muzyki rozrywkowej z lat 60., 70. i 80. wzbogacone autorską choreografią – dodaje.



Bilety na wydarzenie kosztują od 40 do 60 zł. Wejściówki można kupić w kasach Centrum Spotkania Kultur oraz online.