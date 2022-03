Ania Sama w Radiu Lublin

Ania Sama to pseudonim młodej wokalistki z Krakowa, która zadebiutowała niedawno singlem "Pestka". Jej twórczość powstaje w oparciu o autorskie wiersze, które w 2018 roku postanowiła zamienić w piosenki. Obecnie artystka promuje swój pierwszy krążek "Śnienie".



Do współpracy Ania Sama zaprasza doświadczonych artystów i producentów. Do tej pory współpracowała z Patrick The Pan, Hyper Son, Szymonem Piotrowskim, Michałem Sarapatą czy Olgą Czyżykiewicz.