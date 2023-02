Grzegorz Turnau w Centrum Spotkania Kultur

Turnau to jedna z czołowych postaci polskiej sceny poezji śpiewanej. Obecnie wyruszył w trasę "Znów wędrujemy Live". To podróż szlakiem jego wszystkich albumów.



- Grzegorz Turnau zaśpiewa piosenki zarówno z ostatniej płyty pt. "Bedford School", jak również nowości i stare, niezapomniane piosenki ze swojego repertuaru - podkreślają organizatorzy.



Bilety w cenach od 80 do 170 zł dostępne są m.in. na platformie biletyna.pl.