Szlagiery muzyki filmowej w DK LSM

(fot. materiały prasowe)

Dom Kultury LSM (ul. Wallenroda 4a) zaprasza na koncert filmowych przebojów. 8 czerwca o godz. 18 będzie można usłyszeć kultowe hity, takie jak "My heart will go on" z filmu "Titanic", czy temat z "Lista Schindlera".

