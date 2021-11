"Piękny jest robot" - spektakl w Warsztatach Kultury

Spektakl inspirowany jest "Bajkami robotów" Stanisława Lema oraz odkryciami współczesnej nauki.



- Prawa ze świata kwantów, możliwość istnienia cząsteczki w dwóch miejscach naraz (jeśli nikt na nią nie patrzy) albo fakt, że to, co jest bardzo mało prawdopodobne wydarzy się, jeśli będzie miało odpowiednio dużo czasu, to świetne motywy do opowiadania fantastycznych historii! - przekonują organizatorzy.



Spektakl wykonają: Jarek Kaczmarek – opowiadanie i muzyka, Bartłomiej Ścibior – muzyka elektroniczna.



Wstęp wolny: udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność przyjścia.