Chcą za kilometr nawet 80 milionów złotych "Przydałaby się dwupasmówka"

Pan Tomasz dwa, trzy razy w tygodniu jeździ służbowo z Lublina do Zamościa. – Przydałaby się dwupasmówka na całej długości tej trasy. Wprawdzie droga od Piask do Zamościa jest niezła, ale przypomina podróż w czasie, niestety wstecz. Słynne zakręty w Izbicy, to symbol zacofania tej drogi. Gdy jadę z Zamościa do Lublina, po wjeździe na „ekspres” w Piaskach, to czuję że jadę. Jest nudno, ale szybko i bezpiecznie – mówi pan Tomasz.

Trzy odcinki, 35 ofert

Zainteresowanie przetargiem na budowę tego odcinka S17 jest ogromne. Aż 35 ofert wpłynęło na przetarg wykonania projektu i budowy trasy pomiędzy węzłami Piaski–Łopiennik, Krasnystaw–Izbica, Izbica–Zamość Sitaniec. Łączna długość tych trzech odcinków to 45 km.

Drogowcy ogłosili przetarg na wyłonienie wykonawców pod koniec ubiegłego roku. – W trakcie postępowań wpłynęło w sumie ponad 3,5 tys. pytań od wykonawców, na które udzieliliśmy odpowiedzi. W ramach postępowań przetargowych, zorganizowaliśmy także spotkanie dla wykonawców, by przybliżyć przedmiot zamówienia w nowych uwarunkowaniach technicznych – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego GDDKiA.

Bajońskie kwoty

Budowę podzielona na trzy odcinki. W przetargu na odcinek Paski–Łopiennik wpłynęło 11 ofert. Najniższa opiewała na kwotę 653,3 mln zł, a najwyższa na 1 miliard 93 miliony zł. GDDKiA chce wydać na ten odcinka wynosi 788,6 mln zł.

Budową odcinka Krasnystaw–Izbica zainteresowanych jest 12 wykonawców. Wartość najniższej oferty to 837,9 mln zł, a najwyższej 1, 35 mld zł. Drogowcy maja budżet 1,14 mld zł na ten odcinek.

Budową trzeciego odcinka Izbica–Stary Zamość zainteresowanych jest 12 firm, które złożyły propozycje opiewające na kwoty od 503,2 mln zł do 800,9 mln zł. Kosztorys dla tego odcinka opiewał na 421,7 mln zł.

Najdroższa firma życzy sobie 80 milionów złotych za budowę kilometr drogi na odcinku od Piask do Łopiennika.

– Podpisanie umów na realizacje inwestycji planowane jest w II połowie roku po zakończeniu postępowań przetargowych. Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie zrealizowanie inwestycji w ciągu 41 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych – dodaje rzecznik.

Plany

Za te olbrzymie kwoty powstanie dwujezdniowa drogę ekspresową wraz z infrastrukturą. Odcinek Piaski–Łopiennik, o długości 16,6 km, przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany (droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski – Dorohusk). Inwestycja m.in. obejmuje budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Odcinek Krasnystaw–Izbica, o długości 18,8 km, zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem. Początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej DK17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Przekroczy linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec–Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego. Powstaną trzy węzły Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Planowana jest też budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w okolicach Krasnegostawu.

Odcinek od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec będzie liczył niespełna 10 km. Pobiegnie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach tego zadania powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec.

Brakujące ogniwa

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. – W 2021 r. oddaliśmy do użytku pierwszą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie trwa dobudowa drugiej jezdni. Planujemy, że wykonawca firma Mota Engil Central Europe zakończy prace w III kwartale tego roku – dodaje rzecznik

Natomiast dla odcinków Zamość Wschód - Zamość Południe, Zamość Południe - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne, w sumie niespełna 50 km, wykonawcy pracują nad projektami budowlanymi oraz dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków do wojewody lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Złożenie wniosków planowane jest w tym roku.

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem, czyli Łopiennik–Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec–Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu ubiegłego roku złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura jest w toku.

Z Warszawy do granicy z Ukrainą

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski - Hrebenne to ważny fragment całego ciągu S17 Warszawa–Lublin–Zamość–Tomaszów Lubelski–Hrebenne (granica państwa). To także droga międzynarodowa E372 prowadząca z Warszawy do Lwowa. Trasa ta będzie się łączyć na węźle Piaski Wschód z planowaną drogą ekspresową S12 Piaski–Dorohusk. Poprzez wybudowane odcinki S12 na wspólnym przebiegu z S17 oraz istniejące węzły na obwodnicy Lublina, połączy się także z drogą ekspresową S19 (Via Carpatia). Całość, Warszawa–Hrebenne, powinna być gotowa za 5, 6 lat.