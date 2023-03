Starosta ogłasza przetarg na budowę nowej siedziby. „Nie mieliśmy innego wyjścia”

Budynek ma stanąć na parkingu przy ulicy Narutowicza, tuż przy obecnej siedzibie starostwa. Samorząd dostał na ten cel 20 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu.

– Ogłosiliśmy przetarg na budowę, bo nie było innego wyjścia. Gdybyśmy tego nie zrobili do 15 marca, straciliśmy 20 mln zł – denerwuje się starosta Mariusz Filipiuk.

Obowiązujący teraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum” jest wewnętrznie sprzeczny. Aby samorząd mógł w ogóle uzyskać pozwolenie na budowę, trzeba zmienić jego zapisy. A to już zadanie dla miasta.

– Od wielu miesięcy byliśmy zapewniani, że wszystko uda się zrobić w terminie. Prowadziliśmy korespondencję z miastem, ale na niektóre pisma, urzędnicy nawet nie odpowiadali– przyznaje Filipiuk.

Powiat daje oferentom czas do 2 czerwca. – Specjalnie wydłużyliśmy ten termin, bo liczmy, że miasto do tego czasu uchwali zmieniony plan – ma nadzieję starosta. Wyłoniony wykonawca będzie miał 3 lata na budowę nowego obiektu.

Tymczasem, 14 marca w piśmie do starosty bialskiego Maciej Buczyński, zastępca prezydenta Białej Podlaskiej sugeruje, że to powiat zbyt późno złożył wniosek o zmianę MPZP. „(…) bezrefleksyjnie uznali Państwo, że niecałe 1,5 roku jest czasem adekwatnym i zabezpieczającym procedurę czasowo” – wskazuje Buczyński, przypominając, że teren znajduje się w zabytkowym centrum miasta i wszystko wymaga konsultacji z konserwatorem zabytków. „Być może to nieznajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a może brak kompetencji na etapie projektowania doprowadziły państwa do tej sytuacji” – zwraca się do starosty zastępca prezydenta. Pismo trafiło też do szefów klubów Rady Miasta, bo to ostatecznie radni decydują o zmianie MPZP.

– To bzdura. To nie są żadne życzenia starostwa, tylko błędy w MPZP. To niepoważne ze strony miasta, tym bardziej, że oznacza to wstrzymanie inwestycji z dofinansowaniem 20 mln zł – krytykuje Dariusz Litwiniuk, szef klubu Zjednoczonej Prawicy.

Biurowiec, w którym obecnie mieści się starostwo, stał się własnością powiatu na początku 2021 roku. Starosta wymienił się wtedy budynkami z prezydentem Białej Podlaskiej. Ale o niekomfortowych warunkach w tym obiekcie typu „Lipsk” z 1982 roku mówiło się już wcześniej. Wstępny kosztorys inwestycji opiewa na kwotę 40 mln zł.