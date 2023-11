Chińczycy wjadą do Polski przez Kraśnik

– Czekamy na ten pojazd, który sprawdzimy na naszych liniach – mówi Maksym Bratko, dyrektor MPK Kraśnik. – Po 9-metrowcu przetestujemy także mniejszy, 6-metrowy autobus king long. Pojazdy z Chin oferują wszystkie funkcjonalności europejskich autobusów elektrycznych, ale są znacząco tańsze – dodał dyrektor Bratko.

Chińskie autobusy na polski rynek wprowadza firma z Lublina – EV Motors. – King Long to marka na Europę. Nasze autobusy już sprzedajemy w krajach bałtyckich. Na Litwie jeździ już 50 naszych maszyn – mówi Paweł Dzikowski, szef EV Motors. – W Europie mamy gamę pojazdów od 6- do 12-metrowców. Wszystkie są oferowane w ramach linii pojazdów Smart City, wszystkie są wyłącznie elektryczne – dodaje.

King Long od 14 lat z rzędu znajduje się na liście „Top 500 najbardziej wartościowych marek w Chinach”. Jest w pierwszej trójce największych marek motoryzacyjnych w Chinach, a tym samym jedną z największych grup motoryzacyjnych na świecie. King Long w Chinach posiada roczną zdolność produkcyjną do 20 tys. autobusów oraz 30 tys. samochodów dostawczych.

Pierwszy autobus testowy jedzie do Polski z Litwy. Na ulice Kraśnika wyjedzie 16 listopada. Potem testowy king long trafi do Puław, Oświęcimia oraz, w święta, do Zakopanego.