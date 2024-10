Remont za prawie 2 miliony. Ulica Obrońców Pokoju już gotowa

O potrzebie remontu tej ulicy mieszkańcy Łęcznej mówili od dłuższego czasu. Problemem, który opóźniał przeprowadzenie prac były pieniądze.

Miejskiemu samorządowi pomogła dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad miliona złotych. Gdy została przyznana, lokalne władze przystąpiły do ogłoszenia przetargu. Prace rozpoczęły się w listopadzie zeszłego roku i trwały do sierpnia tego roku. Całe przedsięwzięcie kosztowało nieco ponad 1,9 mln zł.

Co dokładnie się zmieniło? Kierowcy odczują przede wszystkim nową, równą nawierzchnię - z betonowej kostki (433 m.), ale także asfaltu (53 m.).

Zadbano również o kanalizację deszczową, wyrównano chodniki, uzupełniono lampy oświetlenia ulicznego doświetlając przejścia dla pieszych, same zebry wyniesiono w celu uspokojenia ruchu. Dodatkowo w pobliżu przedszkola jezdnia została celowo zwężona do 3,5 metra, a dla ochrony najmłodszych pieszych zamontowano barierki. Ponadto, zgodnie z projektem, powstało 21 nowych miejsc postojowych oraz dodatowo 4 umożliwiające postój do 15 minut, tzw. kiss and ride.

We wtorek burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski w towarzystwie wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, radnych, pracowników łęczyńskiego Ratusza i zaproszonych gości - przeciął wstęgę symbolicznie otwierając odnowioną ulicę Obrońców Pokoju. Wojewoda zachęcił samorządoców do dalszych aplikacji o środki z budżetu centralnego.