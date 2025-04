Powiat hojnie wynagradza dyrektora szpitala. Duża podwyżka pensji to nie wszystko

Marek Zawada kieruje placówką od 2020 roku. Wcześniej zarządzał szpitalem w Radzyniu Podlaskim. Od stycznia 2024 roku uchwałą zarządu powiatu bialskiego jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 30 tys. zł (brutto). Zaś od marca tego roku jego pensja wzrosła do 40 tys. zł (brutto) i jest jedną z najwyższych, jeśli chodzi o szpitale powiatowe w regionie. Na tym nie koniec, bo 21 marca zarząd powiatu przyznał Zawadzie nagrodę jubileuszową z tytułu 35-lecia pracy. To 200 proc. jego miesięcznego wynagrodzenia, czyli ok. 70 tys. zł. Nagroda ma zostać wypłacona ze środków międzyrzeckiego szpitala.

W regonie podobne wynagrodzenie na poziomie 34 tys. zł otrzymuje co miesiąc Dariusz Orzeł, szef szpitala w Łukowie. Elżbieta Korszla, która kieruje parczewską lecznicą może liczyć na 24 tys. zł brutto, zaś pensja dyrektora radzyńskiego szpitala sięga 30 tys. zł brutto. Dla wszystkich tych placówek organem prowadzącym są powiaty.

Przypomnijmy, że w marcu zarządzany przez Zawadę szpital dostał ponad 18 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy na organizację oddziału geriatrycznego z 35 łóżkami. W ramach inwestycji modernizacji doczekają się też oddziały internistyczny i rehabilitacji. Całość opiewa na 22 mln zł i ma być gotowa do końca czerwca 2026 roku. Od kilku lat roczne bilanse szpitala wykazywały stratę, ostatnia na poziomie 1 mln zł. W 2024 roku dyrektor przedstawił władzom powiatu zaktualizowany plan naprawczy, który sukcesywnie wdraża.