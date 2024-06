Niebezpieczna przejażdżka quadem. Siostry trafiły do szpitala

Wypadek wydarzył się w Rudce Starościańskiej w gminie Uścimów. Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że 23-latka zabrała młodszą siostrę na przejażdżkę quadem po szutrowej drodze wzdłuż lasu.

Kobieta była trzeźwa i miałą uprawnienia do kierowania takim pojazdem, ale nie zapanowała nad nim, Quad wjechał do rowu. Obie siostry zostały przewiezione do szpitala.

- Quady to czterokołowe pojazdy, które najczęściej wykorzystywane są do jazdy sportowej, rekreacyjnej czy też przeprawowej. Ze względu na ich konstrukcję to jest niewielki rozstaw kół, stosunkowo niewielką masę, a przy tym osiągane znaczne prędkości należy pamiętać, że łatwo może dojść do wywrócenia pojazdu. Dlatego też należy zachować rozwagę i nie zapominać o stosowaniu przepisów ruchu drogowego - podkreśla sierżant sztabowy Jagoda Stanicka, rzeczniczka lubartowskiej policji.