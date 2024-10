Nie tylko alkotubki. W sklepach są dostępne alkolody

O „alkolodach” poinformował portal wpoznaniu.pl. W jednym ze sklepów w Poznaniu w sprzedaży pojawiły się zamrożone drinki z niską zawartością alkoholu. Na stronie producenta w opisie jednego z takich produktów można przeczytać: "Lody alkoholowe (...) na bazie trzech głównych składników: wódki, soku z limonki oraz świeżych truskawek". Choć na opakowaniu widoczny jest symbol "+18", wyglądem do złudzenia przypominają tzw. lody wodne.

Komunikat w tej sprawie już wydała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych „Organy Inspekcji kontrolują wyroby alkoholowe pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym oceniają, czy oznakowanie tych produktów nie wprowadza konsumentów w błąd, np. poprzez sugerowanie, że są produkty o innym niż w rzeczywistości charakterze, co narusza przepisy rozporządzenia (UE) nr 1169/2011” - czytamy w informacji inspekcji. W praktyce tych wymogów, „wyroby alkoholowe nie mogą być prezentowane w sposób wprowadzający w błąd co do ich tożsamości”.

Z kolei, minister zdrowia zapowiada, że zmiany ustawowe to wszystko ukrócą. - Ustawa, którą przygotowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, która jest już po Stałym Komitecie Rady Ministrów, przewiduje, że opakowania alkoholu - to był także wniosek pani ministry Barbary Nowackiej - nie mogą w żaden sposób zachęcać dzieci i młodzież do 18. roku życia, do kupowania takich alkoholi - powiedziała we wtorek minister zdrowia, Izabela Leszczyna, zapytana o sprzedaż alkolodów na konferencji prasowej w Sejmie.

Producent „alkolodów” w wydanym oświadczeniu zapewnia, że „lody z dodatkiem 4 proc. alkoholu obecnie nie są produkowane ze względu na małą sprzedaż i nieopłacalność magazynowania oraz produkcji”. Dodaje, że ostatnia partia towaru została wyprodukowana w listopadzie 2023 roku. Jednocześnie podkreśla, że produkt był skierowany wyłącznie do dorosłych konsumentów, a ich skład i oznakowanie były zgodne z wymogami prawnymi dotyczącymi wyrobów alkoholowych.