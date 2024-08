To była akcja "Trzeźwość". A pijanych za kółkiem blisko 100

Lubelska policja akcję "Trzeźwość" realizowała w sobotę w całym województwie. Funkcjonariusze przeprowadzili wiele kontroli, a szczególny nacisk kładli na badania zmotoryzowanych alkomatami. Wykryli w ciągu całej soboty aż 90 przypadków, kiedy kierowcy ruszali w drogę, mimo że byli pijani.

Od początku roku takich kontroli, nie tylko w ramach specjalnych działań przeprowadzono bardzo wiele. I w 2 tys. przypadków udało się zatrzymać osoby nietrzeźwe.

Te statystyki nie napawają optymizmem. Zwłaszcza, że pijany człowiek za kierownicą stwarza naprawdę ogromne zagrożenie na drodze.

- Nawet najmniejsza ilość wypitego alkoholu pogarsza koncentracje, spowalnia reakcje na sytuacje, jakie mogą pojawić się na drodze i powoduje błędną ocenę odległości i szybkości pojazdu. Bądźmy odpowiedzialni i nie ryzykujmy życiem swoim i innych uczestników ruchu drogowego - apeluje nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji.

Przypomina, że ktoś, kto kieruje po pijanemu musi się liczyć również z poważnymi konsekwencjami. Kara za jazdę pod wpływem alkoholu to nawet do 3 lat więzienia, także zakaz prowadzenia pojazdów, nawet dożywotni.

- Kolejna dolegliwość, to obowiązek uiszczenia świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Świadczenie to musi być w przedziale od 5 do 60 tys. zł - przypomina Fijołek.