Przez lata ścieżki miasta i gminy nie mogły się połączyć. W końcu powstaje brakujący odcinek

Wraz z granicą administracyjną Białej Podlaskiej kończy się ścieżka przy ulicy Warszawskiej. Ale wzdłuż drogi krajowej numer 2 w Sławacinku Starym również biegnie ścieżka, należąca do gminy wiejskiej. Aby obie nitki się połączyły, brakuje 200 metrów. Ta luka leży w pasie drogowym GDDKiA.

Jej lubelski oddział zlecił w ubiegłym roku wykonanie projektu. A później ogłosił przetarg na roboty, który wygrała bialska firma Horpol Piotra Horeglada. Prace już ruszyły.

- Obecnie powstaje nasyp pod drogę pieszo-rowerową i odwodnienie. Na drodze gminnej zbudowana została wysepka kanalizująca ruch. Kończą się prace brukarskie w obrębie skrzyżowania z drogą gminną- potwierdza Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA. Z kolei od strony miasta trwa rozbiórka nawierzchni zjazdów. Kolejnym etapem będą prace przy podbudowie z kruszywa. - Wszystko powinno zakończyć się w lipcu- zapowiada Minkiewicz.

Powstanie ścieżka o szerokości 3,5 m wraz z oświetleniem. Dodatkowo rozbudowane będzie skrzyżowanie DK2 z drogą gminną. Planowana jest również jezdnia z miejscem do zawracania.

Przypomnijmy, że sprawą brakujących 200 metrów zainteresował się jeszcze w 2021 roku ówczesny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podpisywał wtedy w Białej Podlaskiej umowę na zaprojektowanie ostatniego odcinka autostrady A2 do granicy państwa. Konferencję dla dziennikarzy zorganizowano akurat w miejscu, gdzie brakuje ścieżki rowerowej. I to dopiero wtedy ruszyły procedury, by tę lukę uzupełnić.

Gdy dojdzie do połączenia tras rowerowych, rowerzyści będą mieli do dyspozycji ponad 6–kilometrową ścieżkę od parku Radziwiłłowskiego do Styrzyńca w gminie Biała Podlaska.

GDDKiA przeznacza na inwestycję 1,2 mln zł.