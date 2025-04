Imprezy klubowe w weekend (4-5 kwietnia)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Ladies Night

Czy już poczuliście wiosnę? Jeśli tak, to wbijajcie w piąteczek do Helium. To najlepszy plan na to, aby rozpocząć weekend, a przy okazji poszaleć do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wstęp free!



SOBOTA – Taste The Music

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Będzie się działo, aż nocy będzie mało. Szykujcie się na grubą imprezę.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Erasmus Party

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. W piątkową noc na pewno nie zabraknie salsy i bachaty. Czy jesteście gotowi na Erasmusa i zawarcie nowych, międzynarodowych znajomości?

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Latino vibes

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i szalonego tańca do białego rana? Przygotujcie się także na ekscytującą dawkę dobrej muzyki.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Studencki piąteczek

Hej studenci i studentki! Czy jesteście gotowi na kolejny – tym razem – typowo studencki piątek? Przygotujcie się na piątkowe szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Dyskoteka Gra

Ta impreza przejdzie do historii. Jeśli lubicie poszaleć przy największych hitach, to ta impreza jest dla Was.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek, piąteczek, piątunio

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Za konsoletą zasiądą: dj Yreck i dj Dźwięk, którzy nie pozwolą Wam się nudzić na parkiecie.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Agnieszka Matusik Violin Live Act

Sobotnia noc w Klub30 Lublin to najlepszy sposób na dobrą zabawę! W sobotę gwiazdą wieczoru będzie zjawiskowa Agnieszka Matusik oraz jej zaczarowane skrzypce. Szykujcie się na konkretne balety.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Fresh & Funky

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks przy dobrej muzie. Za dj-ką Mc_D, młody, obiecujący dj, który zagra dla Was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Ibiza Calling

Najgorętsze hity prosto z Ibizy zagra Alan White, więc szykuje się najlepsza mieszanka klubowych brzmień.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



DOM KULTURY



PIĄTEK – Rapowy przelot z UMCS

Najlepsze trapowe sztosy z klasycznymi rapsami! Ameryka, Polska, wyspy Brytyjskie, Francja

i niemieckie trapy.

Start: 22:00. Lista FB wchodzi za darmo do 23:00. Po 23:00 - 30 zł.



SOBOTA – Baile Como Bad Bunny

Król BAD BUNNY przejmuje DK! Tony najlepszej nowoczesnej latynoamerykańskiej muzyki całą noc! Poleci banger za bangerem.

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za darmo do 23:00. Po 23:00 - 30 zł.