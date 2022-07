4-dniowy tydzień pracy. Co o tym sądzi lubelski biznes?

Nie mówią nie

A jak do pomysłu podchodzą pracodawcy z Lubelskiego? – Każdy chciałby pracować mniej, a zarabiać tyle samo albo nawet więcej. Ja też – przyznaje szef jednej z firm branży IT. – Ale cudów nie ma i prowadzenie firmy musi się bilansować. Gdyby wybrać model 4 dni po 10 godzin pracy, to absolutnie nie mówię nie. Z całą pewnością to byłoby z korzyścią dla życia prywatnego i rodzinnego pracowników, a firma by na tym nie straciła.

– Nasza firma rekrutuje teraz w Lublinie osoby na stanowiska monterów do relokacji fabryk za granicą. Ciężko mi dziś wyobrazić sobie w takiej branży 4-dniowy wymiar pracy. Ale z kolei kiedyś nie wyobrażaliśmy sobie też tygodnia bez pracującej soboty, więc może i u nas nastąpią wkrótce takie zmiany. Będzie to moim zdaniem możliwe w pierwszej kolejności w tych sektorach, które mają proste rezerwy w zakresie zwiększenia efektywności pracy. A mamy tu jako kraj sporo do nadrobienia, choćby do poziomu Europy Zachodniej – mówi Bartosz Świderek, prezes lubelskiej firmy Pol-Inowex.