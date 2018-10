Będzie więcej lotów z Lublina na popularnej trasie. Możliwe "jednodniówki"

Niedawno chciałam zobaczyć, czy dostępne są juz bilety na Wielkanoc. Okazało się, że ani Ryanair ani Wizz Air od kwietnia nie będą latać do Lublina! Bilety tych linii są dostępne na sezon letni do każdego miasta w Polsce, do którego do tej pory latały, poza Lublinem! Co się dzieje? – pyta w mailu do naszej redakcji pani Iwona. Podobnych sygnałów w ostatnim czasie otrzymywaliśmy więcej.

W przypadku oferowanych przez Wizz Air rejsów do Londynu Luton, obawy są już nieaktualne. Jak pisaliśmy kilka dni temu, przewoźnik poinformował nas, że loty na tej trasie znajdą się na pewno w rozkładach na sezon letni 2019. Potwierdzenie tej deklaracji można już znaleźć w systemie rezerwacyjnym. Mało tego, liczba lotów zostanie zwiększona z siedmiu do dziesięciu tygodniowo. W poniedziałki, środy, piątki i niedziele wykonywany będzie jeden rejs dziennie, a w wtorki, czwartki i soboty – po dwa.

Oznacza to, że trzy razy w tygodniu możliwe będą tzw. „jednodniówki” z wylotem z Lublina o godz. 10 i powrotem o 23.20. Wszystkie operacje do Luton będą wykonywane 230-miejscowymi airbusami A321. Przez to oferowana liczba miejsc na tej trasie w przyszłorocznym sezonie letnim wzrośnie z 84 tys. do 140 tys., czyli o 65 proc.

W systemie irlandzkich linii Ryanair wciąż nie ma natomiast lotów do Londynu Stansted po 1 kwietnia 2019 roku. – Pełne rozkłady na kolejny sezon letni nie zostały jeszcze wgrane – mówi Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu w Europie środkowo-wschodniej i na Bałkanach. Podobną odpowiedź w ostatnim czasie otrzymywaliśmy dwukrotnie, ale tym razem słyszymy, że sprawa ostatecznie powinna rozstrzygnąć się w ciągu dwóch tygodni.

W kwestii przyszłości tej trasy niczego nie przesądzają jeszcze przedstawiciele lubelskiego lotniska. – Decyzje należą do przewoźnika, ale sprawa Stansted jest otwarta. Letnia siatka połączeń nie została jeszcze zamknięta – informuje Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin.

Wiadomo, że kilka kierunków z rozkładu lotniska zniknie wraz z nastaniem sezonu zimowego. Ryanair zawiesi loty do Dublina, które od dwóch lat mają charakter sezonowy. Z kolei Wizz Air z końcem października likwiduje rejsy do Sztokholmu i Kijowa, a easyJet do Mediolanu. Tak jak już pisaliśmy dyrektor handlowy lotniska Ireneusz Dylczyk deklarował ostatnio, że połączenie do Kijowa wkrótce powinno do rozkładu wrócić.