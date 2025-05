Matematyka z matematyki: zero zaskoczeń. Licealiści pewni swego

Za nami drugi dzień matur. Absolwenci szkół średnich w poniedziałek zdawali egzamin z języka polskiego, a dzisiaj wykazywali się znajomością matematyki.

- Było bardzo przyjemnie, czułem się dobrze przygotowany. Myślę, że nasi nauczyciele zrobili naprawdę dobrą robotę. Najbardziej obawiałem się właśnie matematyki, ale właściwie nie było zadań, które sprawiłyby mi większą trudność. Teraz przede mną angielski i rozszerzenia. Wystarczy podejść, ale ambicje oczywiście są większe, więc wszyscy myślę będzie starali się zdać te egzaminy jak najlepiej - zapewnia Karol Warda z III LO im. F. D. Kniaźnina w Puławach, który po szkole średniej zamierza studiować jeden z kierunków humanistycznych.

Pewny pozytywnego wyniku jest także Paweł Lis z tej samej szkoły: - Matura z matematyki była łatwa. Tematycznie wszystko zgodne z podstawą programową podane jak na tacy. Było prosto, ale jednego zadania nie zrobiłem, coś z firmą i projektami. Uznałem, że mam już powyżej 90 proc. więc odpuściłem - przyznaje nasz rozmówca. - Ogólnie nie stresowałem się wcale, po prostu poszedłem i napisałem. Nie nakładałem na siebie presji.

Licealista zamierza zdawać na Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Wojskowe studia planuje również Wiktor Baran z III LO. - Według mnie matura była łatwa, zero zaskoczeń - ocenia absolwent klasy matematyczno-informatycznej.

W podobnym tonie wypowiada sie Natalia, absolwentka ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach zwanego również "Chemikiem". - Czy łatwa? To zależy czy ktoś się do niej przygotował, czy nie. Jeśli tak, większość zadań była schematyczna więc raczej niczym nie zaskoczyła. Matura była dosyć przyjemna. Problemy mogło sprawić jedynie zadanie ze stożkiem i to optymalizacyjne, ale ja się nie martwię - mówi nam puławianka po klasie biologiczno-chemicznej.

- Wszystko poszło mi znakomicie poza jednym zadaniem, gdzie się pomyliłem i zamiast równość napisałem nierówność. Bardziej obawiam się ustnego polskiego - mówi nam Jakub Mróz z "Chemika", który chciałby studiować cyberbezpieczeństwo. Ten sam kierunek planuje wybrać jego kolega z klasy, Jakub Kołodziej. - Ogólnie wydaje mi się, że będzie dobrze, zaskoczeń nie było, ale w tym samym zadaniu popełniłem ten sam błąd - przyznaje absolwent "Chemika". Koledzy studiować razem jednak nie będą. Jeden celuje w Warszawę, drugi wybiera się do Lublina.

Wyjazd z Puław zakładają również maturzystki z IV LO w PZWiK (dawniej RCKU) w Puławach. - Chciałabym wyjechać do jakiegoś większego miasta, bo tutaj nie ma takich możliwości rozwoju. A co do matury to było ciężko. Nawet te wzory mi nie pomagały. Mieliśmy dużo zastępstw, lekcji matematyki niewiele... Ale zobaczymy, nie chcę się negatywnie nastawiać - mówi nam Agata.

- Z matematyką zawsze było u mnie ciężko, ale mam nadzieję, że zdam - uzupełnia jej koleżanka, Maja. A co po szkole? - Nie wiem jeszcze, ale studia na pewno nie. To nie dla mnie- zaznacza.

W środę kolejny dzień maturalnego maratonu. Tym razem język obcy - dla większości będzie to angielski. W piątek z kolei egzamin tylko dla tych, którzy zdają rozszerzoną biologię. Pozostałe egzaminy w przyszłym tygodniu. Matury zakończą się 22 maja.