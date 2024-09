Europejska Stolica Kultury zdobyta. Miasto odkrywa karty

– To było miastu potrzebne. Ten 2016 rok symboliczny, który wywołał znak zapytania, czy będziemy dalej tak działali jak to planowaliśmy. Potrzebne jest to źródło dodatkowej energii, potrzebna jest ta wiara, że marzenia możemy realizować, że tę przyszłość możemy tworzyć wspólnie tak jak to zaplanowaliśmy. Na aplikację składa się ogromna ilość projektów kulturalnych, społecznych – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk. – Za to wszystko co za nami z budowaniem aplikacji, ale również tego oblicza miasta, jakim ono dzisiaj jest. Dziękuję i pochylam głowę i jednocześnie deklaruję, że to co wypracowaliśmy wspólnie, zrealizujemy i pokonamy również wiele przeszkód, które przed nami. One będą, co do tego nie miejmy wątpliwości – dodaje.