Finał WOŚP już jutro. O czym warto pamiętać?

Policjanci po raz 33. zaangażują się w nadchodzący finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku gra dla onkologii i hematologii dziecięcej. W przededniu imprezy mundurowi przygotowali garść przydatnych porad.

Porady dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jeżeli zauważymy, że ktoś najprawdopodobniej podszywa się pod wolontariusza i posługuje się podrobionym identyfikatorem, należy to zgłosić na policję. Ostrożność powinniśmy zachować uczestnicząc również w internetowych aukcjach.

– Może to być okazja dla oszustów internetowych, którzy wymyślają coraz to nowsze sposoby, by uzyskać dostęp do naszych danych, które później wykorzystują do kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Jednym ze sposobów stosowanych przez cyberoszustów jest rozsyłanie wiadomości SMS z linkiem. W celu uwiarygodnienia swoich działań podszywają się pod banki, firmy kurierskie, portale sprzedażowe, serwisy rozrywkowe czy instytucje, w tym wypadku mogą podszywać się pod WOŚP. W treści wiadomości najczęściej informują użytkowników o konieczności potwierdzenia płatności, dopłaty do przesyłki lub zaktualizowania swoich danych – mówią funkcjonariusze.