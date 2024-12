Jak co roku w styczniu. Orszak Trzech Króli przejdzie przez Lublin

Wydarzenie o charakterze religijnym, a także prorodzinnym organizuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidieceji Lubelskiej. Tegoroczna edycja w Lublinie, podobnie jak w wieluinnych polskich miastach, miasteczkach i wsiach odbywać się ma pod hasłem "Kłaniajcie się Królowie".

Wiemy już, jak ma wyglądać. Rozpocznie się o godz. 10 mszą w Archikatedrze Lubelskiej. Nabożeństwu przewodniczyć będzie arcybiskup Stanisław Budzik.

Mniej więcejgodzinę później orszak ruszy ulicami miasta, przemierzając trasę: Archikatedra Lubelska – ul. Królewska – ul. Krakowskie Przedmieście – ul. Świętoduska – ul. Kowalska – Plac Zamkowy.

"Poprzez Orszak pragniemy wyrazić radość płynącą z Bożego Narodzenia, wspólnie śpiewając kolędy i celebrując to szczególne święto. Zachęcamy wszystkich uczestników do przybycia w własnoręcznie wykonanych koronach oraz strojach, co dodatkowo podkreśli uroczysty charakter wydarzenia" - apelują organizatorzy.