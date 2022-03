Krzysztof Kurasiewicz z Dziennika Wschodniego nagrodzony w konkursie dziennikarskim

Krzysztof Kurasiewicz zajął trzecie miejsce w pierwszej edycji konkursu dziennikarskiego „Local e-Journalism Awards 2021”, organizowanego przez Stowarzyszenie Mediów Lokalnych. Nominowany był w kategorii reportaż filmowy.

Organizatorzy docenili materiał „Matka (nie)Polka”.

– Prace nad tym reportażem zacząłem jeszcze w październiku 2020 roku, czyli po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale trwały one w sumie kilka miesięcy. Nie tylko dlatego, że to bardzo złożony i delikatny temat, ale również dlatego, że oczekiwałem na ogłoszenie uzasadnienia do tego wyroku. W tym czasie przez Lublin i całą Polskę przechodziły wielotysięczne marsze, w których uczestniczyły nie tylko kobiety, ale również mężczyźni – mówi Krzysztof Kurasiewicz i dodaje: – Rozmawiałem nie tylko z osobami, których temat aborcji i zmian w polskim prawie dotyczy najbardziej – czyli z kobietami – ale również z ekspertami.