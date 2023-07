Total War: Pharaoh. Jak zdobyć władzę w Starożytnym Egipcie? (wideo)

W sumie to proste: wystarczy pokonać innych pretendentów do tronu. W grze Total War: Pharaoh do wyboru mamy trzy frakcje i ośmiu przywódców. Teraz twórcy gry przybliżają nam Kananejczyków.