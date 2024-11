Zagrali dla Niepodległej. Narodowy Koncert Listopadowy w lubelskiej filharmonii

– Narodowy Koncert Listopadowy od lat wpisuje się w prestiżowy program kulturalny naszego miasta, a jego tegoroczna edycja jest pewnego rodzaju symbolicznym, artystycznym otwarciem na świat. To wyjątkowe wydarzenie podkreśla międzynarodowy charakter Lublina oraz znaczenie współpracy kulturalnej pomiędzy artystami z różnych krajów. Jest to dla nas szczególnie ważne w kontekście otrzymania przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 – mówiła Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.



Do Lublina zjechali artyści z różnych zakątków globu: z Austrii, Brazylii, Kostaryki, Litwy, Polski i Słowenii, głównie studenci Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu. Międzynarodowy skład wykonawców zapewnił wyjątkowe interpretacje zarówno polskiej, jak i światowej muzyki, tworząc pomost pomiędzy kulturami i narodami. Koncert poprowadziła Teresa Księska-Falger.



W pierwszej części koncertu publiczność wysłuchała Kwartetu Smyczkowego Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, w składzie: Ugnė Katinskaite (Litwa) – skrzypce I, Krzysztof Dawidowicz (Polska) – skrzypce II, Luis Fellipe de Oliveira Borges (Brazylia) – altówka oraz Miloš Stosiek (Austria) – wiolonczela. Artyści wykonali jedno z najbardziej znanych dzieł Franza Schuberta – Kwartet smyczkowy d-moll „Śmierć i dziewczyna” D 810 nr 14.

Druga część spotkania, w której solistą był Tymoteusz Bies z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, wypełniona została muzyką fortepianową. Publiczność usłyszała m.in. utwory Karola Szymanowskiego, w tym „Maski” op. 34 i „Mazurki” op. 62, a także Poloneza H-dur op. 9 nr 6 Ignacego Jana Paderewskiego. W finale wystąpił Kwartet Perkusyjny Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, w składzie: Laura Gutiérrez (Kostaryka), Theresa Bergauer (Austria), Tilen Zlatnar (Słowenia) oraz Gabriel Falger (Polska). Artyści zaprezentowali kompozycje Gerharda Bergauera, Ivana Trevino, Minoru Miki, Astora Piazzola oraz Johanna Straussa lI.