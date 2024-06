Służby gotowe do wakacji. Będą kontrole autokarów i kąpielisk

Już tylko dwa dni zostały do oficjalnego rozpoczęcia wakacji. W środę (19 czerwca) w siedzibie urzędu wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dotyczące stanu gotowości służb, inspekcji i straży do działań podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa.

Podejmowane były tematy dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, kontroli autokarów i kierowców, ale także głośnego ostatnio fentanylu. Chociaż nasze województwo nie musi się mierzyć z konsekwencji używania tych środków, ale służby wolą dmuchać na zimne.

– Poleciłem Kuratorium Oświaty, by wystosowało apel do wszystkich organizatorów wycieczek, kampusów, czy kolonii, by zwrócili szczególną uwagę na niestandardowe zachowania, czy korzystanie przez młodzież z takich środków. Rząd 17 czerwca powołał zespół, który ma badać wystawianie i realizację recept na opioidy, w tym fentanyl. U nas również takie polecenie dostanie Nadzór Farmaceutyczny, a jeszcze dziś spotkam się z wojewódzkim konsultantem ds. toksykologii. Mimo że nasze województwo nie zostało objęte skutkami zażywania tych środków, my nie chcemy leczyć my chcemy zapobiegać i wychodzić naprzeciw potencjalnych zagrożeń – mówił podczas konferencji Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.