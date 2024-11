Emil Korytko: u nas nieznany, w Słowenii bohater narodowy

Kuratorką wystawy jest minister Marzena Ewa Krajewska, która otworzyła ekspozycję w obecności Konsula Honorowego Słowenii Tomasza Kalinowskiego oraz przedstawicieli władz miasta.

– Jestem dumny, że Lublin może uczcić pamięć Emila Korytki, niezwykłego Polaka i patrioty, oddając hołd jego pracy na rzecz słowiańskiej wspólnoty. Był on człowiekiem o głębokim poczuciu patriotyzmu, który poprzez kulturę łączył różne narody w naszej części Europy. Dzięki najnowszej wystawie w Galerii Ratusz możemy przypomnieć o jego niezłomności i wizji, która wykraczała poza granice narodowe – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Wystawa „Emil Korytko (1813-1839)” opowiada o życiu, emocjach i doświadczeniach, które towarzyszyły Polakowi w trakcie emigracji. Wśród eksponatów znajdują się m.in. oryginały listów Emila Korytki do bliskich, notatki z podróży czy zebrana przez niego dokumentacja słoweńskich pieśni i tradycji. Co warto podkreślić, Polak miał istotny wkład w rozbudzenie myśli niepodległościowej wśród Słoweńców, a jego wiersz pt. „Śpiew polskich patriotów”, zainspirował France’a Prešerna do stworzenia hymnu narodowego (Zdravljica). Korytko przyczynił się również do promocji polskiej kultury, w tym twórczości Adama Mickiewicza czy konieczności stworzenia słowiańskiej wspólnoty. Zebrane materiały etnograficzne przygotowywał do druku, jednakże tę pracę przerwała jego przedwczesna śmierć w styczniu 1839 roku.

Wydarzenie objęto patronatem honorowym Henryki Mościckiej-Dendys - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Pomysłodawczynią wystawy jest Pani Marzena Ewa Krajewska, minister pełnomocna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.