Zaprojektuj mural i wygraj 12 tys. zł

Osoby pełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Wybrany projekt będzie zdobić ściany w 24 miastach Lubelszczyzny.

Projekt może być wykonany w dowolnej technice (tradycyjnej lub komputerowej), najważniejsze, żeby oddawał wygląd przyszłego muralu.

Projekt swoją treścią i obrazem powinien nawiązywać do zmian, jakie zaszły i zachodzą w województwie lubelskim dzięki Funduszom Europejskim oraz powinien nawiązywać przynajmniej do jednej z wartości Unii Europejskiej:

– To idealna okazja i szansa dla osób, które chcą podzielić się swoją kreatywnością. Przez stworzenie muralu, które ozdobi 24 miasta w naszym województwie, chcemy podsumować nasze 20-lecie w Unii Europejskiej. Tą formą współczesnej sztuki możemy zaciekawiać, a także zatrzymać kogoś na chwilę i skłonić do refleksji. Zachęcam wszystkich serdecznie do udziału w konkursie – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.