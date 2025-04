Już 20 lat nie ma z nami Jana Pawła II. Miał dużo wspólnego z Lublinem

Mieszkanki i mieszkańcy oraz przedstawicie samorządu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także innych lubelskich uczelni, instytucji państwowych i społecznych złożą kwiaty pod pomnikiem Homagium na dziedzińcu KUL. Dokładnie o godz. 9.37 (papież zmarł o godz. 21.37).

Lublin to miejsce długotrwale związane z papieżem. Przede wszystkim ze względu na jego długoletnią pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ksiądz Karol Wojtyła pracę na Wydziale Filozoficznym KUL rozpoczął w październiku 1954 roku. Prowadził m.in. konwersatorium oraz seminarium z etyki i wykłady z filozofii moralnej, a także z historii doktryn etycznych. Jego wykłady uchodziły za trudne i wymagające, mimo to gromadziły słuchaczy także spoza kierunku filozofii. Z lubelską uczelnią był związany niezmiennie przez kolejne ponad dwadzieścia lat, aż do momentu wyboru na Biskupa Rzymu w październiku 1978 roku.

W Polsce pierwsze spotkanie społeczności KUL z Janem Pawłem II odbyło się 6 czerwca 1979 r. na Jasnej Górze. Papież otrzymał pierwszy egzemplarz medalu „Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, wybitego na 60-lecie KUL. Podczas drugiej papieskiej pielgrzymki w 1983 r., w Warszawie odbyła się uroczystość nadania Papieżowi najwyższej uniwersyteckiej godności - tytułu doktora honoris causa KUL.

9 czerwca 1987 roku, podczas III Pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II odwiedził Lublin. Plan pobytu obejmował między innymi Majdanek, Katedrę i KUL. W auli uczelni Jan Paweł II wygłosił przemówienie: „Jakie są perspektywy tego pokolenia?” oraz poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego gmachu. Ostatnim punktem wizyty była Eucharystia na Czubach, na placu przy kościele pod wezwaniem św. Rodziny.

Dla upamiętnienia swego wielkiego Profesora uniwersytet od 2005 roku nosi nazwę Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Jan Paweł II jest nadal obecny w życiu społeczności akademickiej. Fizycznym śladem tej obecności jest relikwia, znajdująca się w Kościele Akademickim, pomnik na dziedzińcu oraz pamiątki prezentowane w Gmachu Głównym.

24 kwietnia 1997 roku uchwałą rady miasta Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II został nadany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin.

O godzinie 20.00 w Centrum Spotkania Kultur odbędzie się koncert w wykonaniu Orkiestry Opery Lubelskiej przy wsparciu Filharmonii Lubelskiej zatytułowany „Śladami Jana Pawła II”.

Z kolei, KUL zorganizował dwudniową Międzynarodową Konferencję Naukowo-Edukacyjną Dar i nadzieja w 20. rocznicę odejścia św. Jana Pawła II.