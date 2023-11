Zima im już nie straszna. Dostali kotłownię i... plac zabaw

Fundacja działa na co dzień w Domu Uchodźcy przy ul. Lubartowskiej 58 w Lublinie. Dzięki przekazaniu wyposażenia przez Agencję ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), podopieczni nie będą musieli się już martwić, że zimą będą marzli.

– Było to nasze być albo nie być. Problem pojawił się w zeszłym sezonie grzewczym. Przez to, że dom nie był użytkowany parę lat, okazało się, że w byłej kotłowni co rusz były awarie. Pojawiło się pytanie: Czy przetrwamy zimę? Podczas spotkania z przedstawicielmi UNHCR wspomnieli, że wspomagają miejsca noclegowe. Z naszej strony padło pytanie o pomoc. Myśleliśmy, że to tylko remont, ale okazało się, że wymiana była gruntowna, wszystkie urządzenia od zera – mówi Marta Brożyna, koordynator Domu Uchodźcy. – Dodatkowo dostaliśmy mini plac zabaw, ale dla naszych dzieciaków to jest naprawdę wiele. Otrzymaliśmy jeszcze materiały budowlane do remontu dachu, który nie w całości, ale w części musimy naprawić – dodaje.