Trener Motoru przed meczem z Wisłą Płock: Mamy w sobie dużo dobrej energii

31. kolejka Fortuna I Ligi rozpoczęła się w piątek. W meczu otwarcia Górnik Łęczna pokonał u siebie Odrę Opole 1:0, a Arka Gdynia bezbramkowo zremisowała u siebie z Podbeskidziem-Bielsko Biała. Motor swoje spotkanie rozegra dopiero w niedzielę w Płocku z tamtejszą Wisłą. Warto wspomnieć, że prezesem „Nafciarzy” jest dawny sternik Górnika Łęczna Piotr Sadczuk. A jakie nastroje panują w obozie beniaminka przed tym arcyważnym starciem?

– Kolejny ciekawy mecz przed nami. Myślę, że Wisła Płock, tak jak Odra Opole, to zespoły, które chcą grać o najwyższe cele w tej lidze. Jest to kolejne spotkanie, w którym będziemy rywalizować z drużyną będącą w dobrej formie. Wisła Płock wygrała bodajże dwa ostatnie mecze. Na pewno dodatkowym smaczkiem jest to, że przyjeżdżamy na ich stadion i że jest to nasz bezpośredni rywal w walce o baraże. Wisła, mimo, że nie gra już w Ekstraklasie, to ma w swoim składzie wielu ekstraklasowych zawodników. Na przykład: Łukasz Sekulski, Mateusz Szwoch, Marcin Biernat to są piłkarze, którzy spokojnie mogą grać na poziomie Ekstraklasy – ocenia rywala Mateusz Stolarski, trener Motoru cytowany przez klubowy portal. – Oczywiście my, jako zespół, mamy teraz dobrą energię, a ostatnie spotkania pokazują, że to co drużyna prezentuje może napawać optymizmem i sprawiać radość. Wiemy, że do Płocka wybiera się wielu naszych sympatyków i to jest dla nas najważniejsze. Jest to zakończenie weekendu majowego i mam nadzieję, że będziemy w stanie pomóc naszym kibicom w tym, aby dobrze ten weekend wspominali. Na jego początku zdobyliśmy trzy punkty z Odrą i wierzę, że zakończymy ten weekend w taki sposób, aby wszyscy w dobrej atmosferze zaczynali kolejny tydzień pracy – dodaje szkoleniowiec lubelskiej drużyny.

Początek meczu Wisła – Motor zaplanowano na niedzielę o godzinie 15. Kibice którzy nie będą mogli tego dnia być z drużyną na stadionie będą mogli śledzić przebieg spotkania na antenach Polsatu Sport Premium.