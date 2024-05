Majówka na grillu - jak nie zepsuć potraw - przepisy

Golonki z indyka

SKŁADNIKI: 4 golonki z indyka, 1 główka czosnku, 1 cebula, 2 łyżeczki czerwonej, wędzonej papryki, pół łyżeczki cynamonu, sól, pieprz.

WYKONANIE: golonki umyć, nafaszerować połową główki czosnku i cebulą pokrojoną w kostkę. Drugą połowę czosnku zmielić, dodać paprykę, sól, pieprz, cynamon i trochę wody. Wymieszać i natrzeć golonki. Odstawić na kilka godzin. Owinąć w folię aluminiową i piec do miękkości. Pod koniec grillowania rozchylić folię i dopiec.

Pierogi z kaszanką z grilla

SKŁADNIKI: 30 dag mąki, 1 szklanka ciepłej wody, szczypta soli. Na farsz: 50 dag kaszanki, 10 dag wędzonego boczku, 4 cebule, olej, pieprz ziołowy.

WYKONANIE: Na głebokiej patelni przesmażyć boczek, dodać pokrojoną cebulę, usmażyć. Dodać plastry obranej ze skórki kaszanki. Smażyć 10 minut. W tym czasie z podanych składników zagnieść ciasto, rozwałkować, wykroić krążki. Farsz wystudzić, nakładać na ciasto, lepić pierogi. Każdy posmarować olejem, piec na grillu, aż ciasto będzie dobre.

Skrzydełko czy udko

SKŁADNIKI: 50 dag udek, 50 dag skrzydełek, Na marynatę: pół szklanki miodu, pół szklanki ostrej musztardy, 1 łyżka stołowa majeranku, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz.

WYKONANIE: udka i skrzydełka dokładnie oczyścić, natrzeć solą z pieprzem. Ułożyć w żaroodpornym naczyniu. Polać zalewą i wymieszać tak, by każdy kawałek był nią otoczony. Schować do lodówki na kilka godzin, by mięso przeszło miodowo musztardowym aromatem. Pozawijać w folię, grillować do miękkości. Podawać z bagietką.

Kaukaski szaszłyk z grilla

SKŁADNIKI: 75 dag z udźca z indyka ( w oryginale jagnięcina), 2 cebule, 10 ząbków czosnku, ziele angielskie, zielona pietruszka, ocet, pieprz, sól.

WYKONANIE: mięso umyć, obrać z tłuszczu, pokroić na małe kawałki. Każdy kawałem zbić tłuczkiem. Cebulę pokroić w plastry, posiekać czosnek. Kawałki mięsa posolić, doprawić czosnkiem, mielonym pieprzem i zielem angielskim. Skropić octem, przesypać cebulą, włożyć do miski i schować na 3 godziny do lodówki. Wyjąć, usunąć cebulę. Nakładać na drewniane patyczki i piec na grillu. Podawać posypane zieloną pietruszką. Do tego plastry pomidorów przybrane posiekaną cebulą. A zamiast pieczywa namawiamy, że upiec sobie smakowite chaczapuri, które zastąpią chleb.

Śliwki w boczku z grilla

SKŁADNIKI: 20 wędzonych śliwek bez pestek, 20 migdałów, 20 wędzonych plastrów boczku, tymianek, natka pietruszki.

WYKONANIE: do każdej śliwki włożyć migdał. Każdą śliwkę zawinąć w plaster boczku doprawionego rozmarynem. Spinać namoczonymi wykałaczkami. Grillować 15 minut. Na talerzu posypać świeżą natką pietruszki.

Chaczapuri z grilla

SKŁADNIKI: na ciasto: 1 kg mąki, 10 g suchych drożdży, jogurt lub maślanka, odrobina sody, sól. Nadzienie: 30 dag świeżego białego sera (może być ser koryciński), 30 dag bryndzy, 30 dag sera typu feta, sól.

WYKONANIE: z podanych składników wyrobić ciasto, odstawić do wyrośnięcia, podzielić na 6 porcji, uformować kule. Trzy rodzaje sera wymieszać, jeśli trzeba posolić. Każdą porcję ciasta rozgnieść, w środku umieścić porcję nadzienia, zawinąć nadzienie w ciasto ponownie formując kulę. Delikatnie rozgnieść dłońmi na okrągłe placki wielkości małego talerza. Piec na grillu aż do uzyskania złotego koloru.