Wakacje: ceny, kierunki i porady

Jak wskazuje raport Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2024, aż 40 proc. Polaków decyduje się na wakacje za granicą. Podobnie wnioski daje rekonesans po lubelskich biurach podróży. Statystyczny Polak, aby wyjechać na wakacje za granicę musi szykować około 4000 tys. zł na osobę. Aż 37 proc. pytanych chce wydać maksymalnie 3600 zł.

Turcja na 1 miejscu

Jakie kierunki najczęściej wybierają lublinianie? Wbrew pozorom wydawać się może, że Turcja odchodzi do lamusa, tutaj tak nie jest. Iwona Niemczyk z biura podróży Pomarańcza wskazuje, że to właśnie ten kraj cieszy się największym zainteresowaniem.

Ten sam kraj wskazuje Renata Woźniak z Happy Tour. – To właśnie ten kraj zapewnia najwyższy standard obsługi, znakomite wyżywienie, moc atrakcji dla dzieci oraz dorosłych, piękne plaże, wspaniałe zabytki do zwiedzania, piękną naturę. Jest to bezkonkurencyjny kierunek na wakacyjny wypoczynek. Dodatkowym atutem jest to, że ze Świdnika do tureckiej Antalyi lata 5 samolotów tygodniowo.

Kolejnymi krajami na liście top wakacyjnych kierunków są Grecja, Tunezja, Egipt oraz Bułgaria szczególnie wśród klientów z trochę mniejszym budżetem.

Czerwiec dużo tańszy

Głównym klientem biur podróży w okresie wakacyjnym są rodziny z dziećmi.

– Cały rok pracuję, co miesiąc odkładam na konto oszczędnościowe, by móc w wakacje zaszaleć. Korzystam z usług biur podróży, bo nie mam czasu siedzieć szukać dobrego hotelu, kupować bilety lotnicze, ubezpieczenia i innych rzeczy. W biurze podróży powiem czego oczekuję, czego chcę i mam wszystko zaplanowane – mówi Monika, która co roku lata na wakacje za granicę.

Rodziny z dziećmi coraz częściej decydują się także na wyjazd wakacyjny już w czerwcu; tuż przed rozpoczęciem sezonu.

– Różnice cenowe pomiędzy wylotem w czerwcu a w lipcu czy sierpniu są czasami bardzo duże. Aktualnie mamy już bardzo dużo rodzin z dziećmi wypoczywających na słonecznych plażach Turcji – mówi Renata Woźniak.

Poza sezonem turystycznym najwięcej klientów biur podróży stanowią pary.

Według informacji biur podróży, większym zainteresowaniem cieszą się wakacje w formule all inclusive. Na taką formę wczasów decydują się głównie rodziny z dziećmi.

– Ze względu na wysokie temperatury klienci marzą tylko o wypoczynku w basenie albo na pięknej plaży oraz o tym, aby zapewnić dzieciom dużo ciekawej rozrywki – dodaje Woźniak.

Ile to kosztuje

Ci, którzy lubią zwiedzać, zazwyczaj wykupują jedną albo dwie wycieczki fakultatywne.

Poza wczasami, wycieczki objazdowe również są organizowane w okresie wakacyjnym, ale w mniejszym zakresie. Jak podają pracownicy biur podróży, jest to spowodowane uciążliwością wysokich temperatur podczas zwiedzania.

Ale już od września biura podróży oferują pełny wachlarz wycieczek objazdowych i wtedy cieszą się one większym zainteresowaniem.

Najtańsza wycieczka do Turcji kosztuje 1475 zł od osoby za 7 noclegów. Najdroższa 828 539 zł od osoby za 15 noclegów w luksusowej willi. Jednak, jak wskazują touroperatorzy, klienci nie powinni kierować się ceną.

– Nie jest to jednak dobre kryterium wyboru. Tanie oferty mogą wiązać się z niskim standardem zakwaterowania czy brakiem kluczowych usług takich jak bagaż rejestrowany, brak transferu lotnisko-hotel-lotnisko czy zbyt niskim ubezpieczeniem kosztów leczenia podczas pobytu na wyjeździe – wskazuje Woźniak.

Czytaj i nie płać za dużo

Co najczęściej wlicza się w cenę takiej wycieczki i na co należy zwracać uwagę?

Jeśli wycieczka wykupywana jest wraz z przelotem samolotem czarterowym, w cenę wliczony jest bagaż rejestrowany oraz bagaż podręczny.

– Szukając wyjazdów na własną rękę w internecie klienci często nie zwracają uwagi na to, że przelot jest tanią linią rejsową, a cena nie zawiera bagażu rejestrowanego, a nie są to niskie opłaty – zwraca uwagę Woźniak.

W ofercie wycieczki zawsze jest zawarta informacja o tym jaki na miejscu jest rodzaj wyżywienia.

– Trzeba tylko ewentualnie dokładnie przeczytać co dane wyżywienie obejmuje: np. że przy wyżywieniu HB, czyli śniadania i obiadokolacji w cenie nie ma napojów do obiadokolacji, zamawiając wodę, czy wino trzeba za nie dodatkowo zapłacić. W opisie wyżywienia należy również zwrócić uwagę, co zawiera all inclusive, ponieważ każdy hotel ma swoją formułę tego wyżywienia. Cena takiego all inclusive może np. nie zawierać soków świeżo wyciskanych, lodów czy alkoholi importowanych – dodaje Woźniak.

Dodatkowo płatne są także wycieczki fakultatywne, a informację o tym klienci otrzymują już podczas poznawania oferty w biurze podróży przed wyjazdem, a także na miejscu podczas spotkania z rezydentem.

Wakacje w porcie lotniczym Lublin

Największy ruch na lotniskach, nie tylko w porcie Lublin, przypada na okres wakacyjny, kiedy do regularnej siatki połączeń dołączają kierunki wakacyjne i czarterowe. To wtedy pasażerowie udają się najchętniej do kurortów morskich, co naturalnie ma swoje odzwierciedlenie w statystykach ruchu lotniczego.

Na wakacje 2024 lubelskie lotnisko przygotowało 9 wakacyjnych kierunków: 8 zagranicznych i jedno nad polskie morze. W tym roku jest to

*Antalya * Hurghada * Heraklion * Mediolan * Monastyr * Rodos * Burgas * Split * Gdańsk.

To największa oferta w historii lubelskiego lotniska, ale te wakacje są wyjątkowe pod względem długości sezonu: wakacyjne loty rozpoczęły się już pod koniec kwietnia i potrwają do października.

Sezon wakacyjny 2023 roku lubelskie lotnisko może uznać za udany. Lato na lotnisku rozpoczęło się 3 czerwca i zakończyło 14 października. – W lipcu i sierpniu odnotowano rekordowe liczby pasażerów, w całej jedenastoletniej historii lotniska. W samym sierpniu było to 51 191 pasażerów. To był najlepszy wynik w historii lotniska. Wpływ na wyraźny wzrost liczby podróżnych miała wyjątkowo bogata siatka połączeń wakacyjnych. Już poprzednie miesiące wykazywały rekordowe statystyki. W lipcu z Portu Lotniczego Lublin skorzystało 48 498 podróżnych – wskazuje Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin.

W sezonie letnim 2023 po raz pierwszy pojawiły się loty do Monastyru i na greckie Rodos, a także oferowane 4 razy w tygodniu loty do Antalyi.