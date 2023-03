Dostałeś maila o zagrożeniu terrorystycznym? Policja reaguje

Marsz milczenia po śmierci 16-letniego Eryka. Koledzy pobitego nastolatka sprzeciwiają się przemocy

Zamość (woj. lubelskie). Marsz przeciwko przemocy w Zamościu po śmierci pobitego przez rówieśników 16-latka. Do zdarzenia doszło we wtorek (28.02). Grupa młodych osób zaczepiła i pobiła Eryka. Obrażenia były tak poważne, że pomimo reanimacji prowadzonej przez załogę karetki pogotowia nastolatka nie udało się uratować. Główny podejrzany to 17-letni Daniel G., który usłyszał zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Zarzuty w sprawie usłyszało też dwóch innych nastolatków, którzy trafili do schroniska dla nieletnich.