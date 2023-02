Lubelscy druhowie pomkną 62 nowymi wozami

OSP Jastków, jedna z najstarszych strażnic w naszym regionie, założona w 1907 roku, znalazła się w gronie 62 jednostek objętych dofinansowaniem na terenie województwa lubelskiego. Druhowie już czekają na rządową promesę, aby jeszcze w tym roku kupić nowy pojazd strażacki. – Teraz jeździmy renault trafic z 2000 roku, przejętym od Straży Granicznej. Auto jest wiekowe, ale dzięki druhom spisuje się dobrze. Teraz chcemy kupić średnie pojazd ratowniczo-gaśniczy – mówi Paweł Jędrejek, strażak OSP, jednocześnie radny w gminie Jastków.

Strażacy-ochotnicy otrzymają pieniądze w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Środki zapewnia m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Strona rządowa finansuje 50 proc. kosztów zakupu nowego pojazdu, pozostała kwotę zapewnia samorząd, sponsorzy. Program pozwala na dofinansowanie zakupu lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. W naszym regionie przeważają auta średnie.

– Cieszę się, że do ochotniczych straży pożarnych w regionie trafią 62 nowe wozy ratowniczo-gaśnicze. Zaraz po województwie mazowieckim jesteśmy drugim regionem, który może liczyć na tak duże wsparcie – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, podczas konferencji prasowej w Niedrzwicy Kościelnej, której tematem było finansowanie zakupu nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP.

W przypadku OSP Jastków samorząd gminny złożył deklarację pokrycia 50 proc. kosztów zakupu, co przekłada, w przypadku samochodu średniego, na kwotę ok. 500 tys. zł.

– Mierzymy w Renault. Koszt zakupu średniego pojazdu strażackiego to ok. 900 tys., miliona złotych. Działamy na terenie dużej gminy, po której biegnie droga ekspresową Lublin – Warszawa. Prawdopodobnie po zakupie nowego pojazdu wejdziemy do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego. Będziemy w stanie bardzo szybko dojechać do zdarzeń drogowych na S17 – dodaje druh z Jastkowa.