W tym miejscu dzieci są sobą. Rezerwat Dzikich Dzieci organizuje tydzień Ziemi

W Rezerwacie Dzikich Dzieci obchody Światowego Dnia Ziemi będą trwać cały tydzień. Zaplanowano wiele atrakcji: będą warsztaty z wykonywania donic ogrodowych, sadzenia roślin czy zakładania ogrodu warzywnego. Jednak by uczestnicy mogli zacząć coś robić, potrzebne było sprzątanie.

- Teren jest troszkę zapomniany i przez całą okolicę używany w różnych celach, niekoniecznie tych dobrych. Więc my tutaj pierwsze co wchodzimy w sezon wiosenny ze sprzątaniem. Musimy pozbierać wszystkie śmieci, które do nas tutaj przywiało i których ktoś nie wyrzucił do kosza, przygotować teren pod nasze działania, żeby tu było ładnie, żeby tu było miło, przyjemnie - mówi Michał Głos, jeden z opiekunów i koordynatorów w RDD.