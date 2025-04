Prognoza na świąteczny weekend: Ciepło, słońce i bez opadów

☀️ Piątek, 18 kwietnia

Piątek zapowiada się jako najcieplejszy dzień całego weekendu, choć nie zabraknie lekkiej wiosennej zmienności. Już od rana termometry pokażą 16°C, a w najcieplejszym momencie dnia, około godziny 15:00, temperatura sięgnie nawet 25°C.

Przed południem wystąpi częściowe zachmurzenie, ale między 14:00 a 16:00 pojawi się najwięcej słońca. Po godzinie 18:00 nastąpi pogorszenie – pojawią się przelotne opady deszczu, które potrwają do późnych godzin wieczornych.

Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych, o prędkości od 2 do 5 m/s. Wieczorem skręci na południowo-zachodni i nieco się nasili. To dzień idealny na aktywności do południa – wieczorem lepiej mieć pod ręką parasol.

🌤 Sobota, 19 kwietnia

Sobota przyniesie stabilną aurę, choć dzień rozpocznie się krótkim deszczem około godziny 6:00. Opady nie będą intensywne i szybko ustąpią, a już od godziny 9:00 niebo zacznie się przejaśniać.

Temperatura będzie wahać się od 12°C rano do 19°C w ciągu dnia. Najcieplej będzie od południa aż do wczesnego wieczora. Zachmurzenie będzie lekkie i niegroźne. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, z prędkością do 5 m/s – przyjemny i odświeżający.

To bardzo dobry dzień na spacer, wizytę u rodziny lub świąteczne przygotowania na świeżym powietrzu.

☀️ Niedziela, 20 kwietnia

Niedziela zapowiada się wyjątkowo pogodnie. Poranek przyniesie 9°C, ale już przed południem temperatura wzrośnie do 16–17°C, by po południu osiągnąć stałe 21°C, które utrzymają się aż do wieczora.

Od świtu aż do godzin popołudniowych niebo będzie niemal bezchmurne. Dopiero późnym popołudniem może pojawić się lekkie zachmurzenie – bez opadów. Przez cały dzień towarzyszyć będzie słaby wiatr z południa, który wieczorem zmieni kierunek na zachodni i północny.

To najlepszy dzień na rodzinne świętowanie, grill, rower albo po prostu relaks w słońcu.

🌞 Poniedziałek, 21 kwietnia – Śmigus-Dyngus

Lany Poniedziałek będzie suchy, słoneczny i bardzo ciepły – idealny na tradycyjne polewanie się wodą!

Rano temperatura wyniesie 12°C, w południe 14°C, a po południu sięgnie aż 22°C. Pogoda będzie sprzyjać zabawie – bez opadów, z lekkim wiatrem z południowych kierunków (1–3 m/s), który nie przeszkodzi w świątecznych aktywnościach.

Niebo przez cały dzień pozostanie praktycznie bezchmurne – jeśli więc ktoś zmoknie, to raczej nie z powodu pogody! 😉

🌅 Długość dnia:

W piątek słońce wschodzi o 5:28, a zachodzi o 19:31. W poniedziałek dzień będzie jeszcze dłuższy – od 5:21 do 19:36. Świąteczny weekend to doskonały czas, by nacieszyć się coraz dłuższym dniem i wiosennym światłem.

🧾 Podsumowanie:

Przed nami wyjątkowo udany, ciepły i pogodny długi weekend. Piątek – gorący i słoneczny z deszczowym wieczorem, sobota – stabilna i wiosenna, niedziela – wręcz idealna, a poniedziałek – słoneczny i dyngusowy. Warto wyjść z domu i korzystać z pogody – takie święta zdarzają się rzadko!