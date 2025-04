Kazimierz Dolny pod wodą! Strażacki śmigus-dyngus przyciągnął tłumy

W śmingus dyngus kazimierski rynek zamienił się w wielkie pole wodnej zabawy. Zadbali o to druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy nie szczędzili wody i polewali turystów, mieszkańców oraz okoliczne budynki.

Punktualnie o godzinie 12:00, czerwone wozy bojowe wjechały na rynek, a z ich armatek wystrzeliły strumienie wody, tworząc prawdziwe fontanny radości. Niektórzy uczestnicy, przewidując rozwój wydarzeń, uzbroili się w peleryny i parasole, ale wielu z nich z uśmiechem przyjęło mokrą niespodziankę. Jak głosi lokalne powiedzenie, kto zostanie oblany w Kazimierzu, ten przez cały rok będzie miał szczęście i zdrowie.

- Podczas tegorocznego Dyngusa jak co roku zbieraliśmy datki do puszek, tym razem wspomagaliśmy mieszkankę naszej gminy Panią Kasię, która by móc żyć pełnią życia dla swoich dzieci potrzebuje protezy jednej z kończyn, której strata była ceną walki z ciężka chorobą​ - informują druhowie OSP Kazimierz Dolny.