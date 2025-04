Lublin żegna papieża. W archikatedrze odbyła się msza święta

W wieku 88 lat zmarł papież Franciszek. Był 266. następcą świętego Piotra, a także jednym z najstarszych papieży w historii kościoła. Zmarł w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, dzień po tym, gdy przybył na błogosławieństwo Urbi et Orbi, by pozdrowić wiernych. Od 14 lutego przez ponad miesiąc był hospitalizowany w klinice Gemelli. Po wyjściu ze szpitala kontynuował tlenoterapię i rehabilitację oddechową. Z calego świata spływają kondolencje.

- Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godzinie 7.35 - poinformował kardynał Farrell w komunikacie przekazanym przez watykańskie biuro prasowe.

Punktualnie o godzinie 18 w archikatedrze lubelskiej rozpoczęła się msza święta w intencji zmarłego papieża. Przewodniczył jej metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Tłumy wiernych lublinian zebrały się pod katedrą by pożednac papieża, który wyniósł na ołtarze Jana Pawła II i uczynił go świętym.

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w ubogiej dzielnicy Buenos Aires - Flores jako najstarszy z pięciorga dzieci Mario José Bergoglio i Reginy Maríi Sívori, pochodzących z północy Włoch. Jego ojciec urodził się w Piemoncie, a matka już w Argentynie w rodzinie o włoskich korzeniach. W wieku 20 lat Jorge Bergoglio przeszedł ciężkie zapalenie płuc, w wyniku którego wycięto mu kawałek prawego płuca. Do seminarium koło Buenos Jorge Bergoglio wstąpił w wieku 21 lat, a w marcu 1958 roku rozpoczął nowicjat u jezuitów. Przebywał w Chile, a po powrocie do Buenos Aires ukończył w 1963 roku filozofię i był nauczycielem literatury i psychologii w Santa Fe i Buenos Aires. Święcenia przyjął w wieku prawie 33 lat w 1969 roku.

Na głowę stolicy apostolskiej został wybrany podczas drugiego konklawe 13 marca 2013 po abdykacji Benedykta XVI i przyjął imię Franciszek.

Przyczyną śmierci papieża był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna - podał w oficjalnym komunikacie medycznym dyrektor watykańskiej służby zdrowia profesor Andrea Arcangeli. Obrzęd stwierdzenia śmierci papieża Franciszka i złożenia jego ciała do trumny rozpoczął się o godz. 20 w Watykanie.

W reakcji na śmierć Franciszka w Portugalii i Hiszpanii ogłoszono żałobę narodową. W Fatimie tysiące pielgrzymów obecnych w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej modlili się w poniedziałek za duszę zmarłego papieża.Władze Argentyny, z której pochodził Franciszek, ogłosiły siedmiodniową żałobę narodową. Ubolewanie z powodu śmierci pochodzącego z Argentyny papieża Franciszka wyraził prezydent tego kraju Javier Milei. Poszczególni biskupi argentyńskich diecezji wezwali wiernych do modlitwy za duszę papieża Franciszka.

Data pogrzebu papieża nie jest jeszcze znana. Według Konstytucji Apostolskiej Universi Dominici Gregis spisanej przez papieża Jana Pawła II, pogrzeb ma odbyć się pomiędzy czwartym, a szóstym dniem po śmierci papieża. Nastąpią także zmiany w ceremonii pogrzebowej. Franciszek uprościł kilka zasad, m.in. zmniejszył ilość czuwań oraz zamiast trzech trumn papież zostanie pochowany tylko w dwóch. Po praz pierwszy od 120 lat papież nie spocznie w grotach Bazyliki Świętego Piotra. Franciszek przed śmiercią wydał dyspozycję, by pochowano go w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. To było szczególnie ważne miejsce, które odwiedzał zawsze przed ważnymi wydarzeniami swego pontyfikatu oraz każdą podróżą zagraniczną i po jej zakończeniu.

Po uroczystościach pogrzebowych, nie później niż dwudziestego dnia od śmierci papieża kardynałowie elektorzy zbiorą się na poprzedzającej konklawe mszy Pro eligendo Papa- o wybór papieża. Nowego papieża na konklawe wybierze 135 kardynałów z ponad 70 krajów świata. 109 purpuratów to mianowani przez niego "kardynałowie papieża Franciszka". Wielu z nich reprezentuje najdalsze zakątki świata. Będą oni mieli istotny wpływ na wybór następcy Franciszka. W konklawe udział weźmie też pięciu kardynałów mianowanych przez Jana Pawła II i 23 nominatów Benedykta XVI.

Spośród 135 elektorów tylko 59 pochodzi z Europy, co pokazuje, jak bardzo grono to przestało być "europocentryczne". Wśród purpuratów ze Starego Kontynentu jest czterech Polaków, w tym dwóch mianowanych przez Franciszka. To: papieski jałmużnik, jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników Franciszka, kard. Konrad Krajewski, oraz metropolita łódzki Grzegorz Ryś. Od Benedykta XVI godność kardynalską otrzymali: archiprezbiter bazyliki Matki Bożej Większej kardynał Stanisław Ryłko oraz emerytowany metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.